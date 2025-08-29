민생 소비쿠폰 5000만명이 받았다… 9조 8억원 지급

9월 22일부터 2차 소비쿠폰 신청

이미지 확대 29일 서울 강남구 강남역 인근 한 매장에 민생회복 소비쿠폰 사용 가능 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스

행정안전부는 1차 민생 회복 소비쿠폰이 신청 6주 만에 신청률 98.2%를 기록했다고 29일 밝혔다. 전날 자정 기준 4969만명이 지원금 9조 8억원을 받아 갔다.지역별 신청률을 보면 전남이 98.72%로 가장 높았고 울산(98.68%), 대구(98.62%)가 뒤를 이었다. 서울은 97.56%를 기록해 가장 낮은 신청률을 보였다.지급 방식별로는 신용·체크카드가 3443만 7000여명으로 가장 많았다. 지역사랑상품권(모바일·카드) 795만 7000여명, 선불카드 605만 6000여명, 지류 지역사랑상품권 124만 2000여명 순으로 나타났다.신용·체크카드로 지급된 5조 9715억원 가운데 4조 6968억원(78.7%)이 사용된 것으로 집계됐다.1차 소비쿠폰 신청 마감 기한은 다음달 12일까지다. 전 국민의 90%에게 1인당 10만원을 추가 지급하는 2차 소비쿠폰은 다음달 22일부터 오는 10월 31일까지 신청을 받는다.세종 유승혁 기자