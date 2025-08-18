경북 포항 송도해수욕장, 도심 속 해양 레포츠 거점으로 거듭나

이미지 확대 2025 해양 레포츠 플레이 그라운드 현장을 찾은 이강덕 포항시장(가운데).

도심속 해변인 경북 포항 송도해수욕장이 해양 레포츠 거점으로 가능성을 키워가고 있다.18일 포항시는 지난14~16일 송도해수욕장에서 개최한 ‘2025 해양 레포츠 플레이 그라운드’가 3일간의 열전을 끝으로 성황리에 막을 내렸다고 밝혔다.행사 첫 날은 개막 퍼포먼스와 함께 총 26개 팀이 참가한 비치사커 대회가 열려 모래 위에서 치열한 승부를 펼쳤다. 둘째 날부터는 축제 하이라이트인 ‘송도 강철 챌린지’가 시작됐다. 모래사장을 기고, 장애물을 넘으며 각종 미션에 도전하기 위해 전국 각지에서 150명이 참가해 눈길을 끌어냈다.실제 강철 마스터들이 일반인들에게 직접 안전교육을 진행한 후 무료로 챌린지 코스를 체험할 수 있는 체험 프로그램도 운영됐다.시는 이번 축제를 통해 체험형 해양문화 공간으로 가능성이 입증된 송도해수욕장을 더욱 적극적으로 활용할 방침이다. 전국 각지 방문객 수요에 맞는 해양 레포츠 행사를 통해 지역 경제 및 관광활성화에 나설 계획이다.포항시 관계자는 “문화·관광 콘텐츠로 도시재생 효과를 확산시킨 성공적인 축제였다”며 “앞으로도 시민이 공감할 수 있는 체험형 콘텐츠를 만들어가겠다”고 했다.포항 김형엽 기자