경북 산불로 완파된 이재민에 최소 1억원 지원…성금 1375억원 경북 배정

이미지 확대 산불 진화 중인 헬기. 김형엽 기자

지난 3월 경북 초대형 산불로 거주지를 잃은 이재민에게 1억원 이상이 지원된다.17일 경북도는 영남권 산불 피해 극복을 위해 재해구호협회와 사회복지공동모금회, 적십자사를 통해 모인 성금 1398억원 가운데 98.4%인 1375억원이 경북지역 피해 지원에 배정됐다고 밝혔다.이에 따라 집이 완전히 부서지는 전파 피해를 본 이재민들은 면적에 따라 정부지원금과 성금을 합산해 1억∼1억 2000만원을 차등 지급한다. 주택 면적 66㎡ 미만의 경우는 정부지원금 8000만원, 성금 지원액 2000만원이 지급된다. 114㎡ 이상은 정부지원금 9600만원, 성금 지원액 2400만원이다.절반 가량 불에 탄 반파의 경우 면적에 따라 정부지원금 4000만∼4800만원과 성금 1000만∼1400만원으로, 최소 5000만원, 최대 6200만원을 지원받는다. 여기에 안동시는 300만원, 의성군은 500만원을 자체 추가 지원하고 있다.산불로 인한 사망자에게는 정부지원금 등 최대 1억 800만원과 성금 4000만원이 지원된다. 부상자는 정도에 따라 재난지원금, 도민안전보험, 성금을 합쳐 최소 5000만원, 최대 1억 3000만원이 지급된다.도는 정부지원금은 이미 지급됐고 성금은 배분 결정에 따라 지난 13일부터 지원되고 있다고 설명했다. 농기계와 어구, 소상인, 송이 피해에 대한 성금은 오는 9∼10월 배분될 예정이다.한편 도는 경북산불로 5개 시군에서 주택 3천563동이 전소되고 256동이 절반 정도 불에 탄 것으로 집계했다.안동 김형엽 기자