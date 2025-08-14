천년고도 경주서 펼쳐지는 e스포츠 대회…내년 대통령배 유치 쾌거

이미지 확대 경주시청 전경. 경주시 제공

천년고도 경북 경주시에서 국내 최대 규모 아마추어 e스포츠 대회가 열린다.14일 경북도와 경주시는 국내 최대 규모인 ‘2026 제18회 대통령배 아마추어 e스포츠 대회 및 장애인 e스포츠 대회’ 유치에 성공했다고 밝혔다.문화체육관광부가 주최하고 한국이스포츠협회와 대한장애인체육회 등이 주관하는 대회는 내년 8월 중순 경주실내체육관에서 열릴 예정이다. 전국 17개 시·도 아마추어 대표 선수단과 관람객 등 7000여명이 참여할 예정이다.대회 유치에 성공한 결정적 요인으로는 지난해 성공 개최한 ‘2024 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)’ 경험과 풍부한 숙박시설, 뛰어난 교통 편의성, 다양한 관광인프라 등이 꼽힌다.대회가 개최될 경주실내체육관은 도심에 있어 교통 접근이 쉽고, 각종 장애인 편의시설과 행사장 간 이동 동선이 짧아 행사와 안전 관리에도 유리하다.도와 시는 대규모 행사인 만큼 안전사고 방지를 위해 안전, 교통질서 등과 관련한 기관·단체들과 긴밀한 협조체계를 구축할 계획이다. 원활한 대회 개최를 해 행사장 일원 대관 지원과 숙박 객실 확보는 물론, 대중교통 편의 지원 등 적극적으로 지원할 방침이다.또한 대규모 방문객 유입으로 지역경제 활성화와 함께 e스포츠 산업 저변을 확대하는 기회가 될 것으로 기대하고 있다.주낙영 경주시장은 “경주는 숙박, 교통, 관광 등 행사장 주변 인프라를 갖추고 있어 대회에 많은 관광객이 방문해 주기를 바란다”며 “2024년도 LCK 개최지 명성에 걸맞은 성공적인 대회 준비를 위해 철저히 준비하겠다”고 했다.경주 김형엽 기자