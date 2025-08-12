로컬브랜드를 전세계로…경북 경주서 ‘로컬브랜드페어 2025’ 열려

이미지 확대 지난해 열린 로컬브랜드페어. 경주시 제공

경북 경주시에서 지역 로컬브랜드 해외 수출을 위한 무역 전시회가 열린다.12일 경주시는 경주화백컨벤션센터(HICO)가 주최하는 ‘로컬브랜드페어 2025’가 산업통상자원부 주관 ‘국내전시회 개최지원사업’ 지역신규무역전시회 부문에 최종 선정됐다고 밝혔다.올해로 4회째를 맞는 로컬브랜드페어는 해외 바이어를 초청해 수출상담회를 진행하면서 로컬브랜드의 글로벌 진출 가능성을 평가하는 전시회다.올해는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ 이후인 11월 20~22일 HICO와 경주시 일원에서 열린다. ‘로컬 × AI’를 주제로 주요 APEC 회원국 바이어를 초청해 Post-APEC 행사로 치러진다.총 80개 브랜드, 180개 부스 규모로 진행되는 이번 행사는 ▲해외 바이어 수출상담회(글로컬 바이어 상담회) ▲글로컬 국가관 ▲글로컬 브랜드 컨퍼런스 ▲글로컬 브랜드 나이트 등 국내 로컬기업의 해외 진출을 위한 B2B 중심 프로그램을 대폭 강화할 계획이다.해외 바이어들은 국내 유망 로컬브랜드 제품에 대한 사전 조사를 바탕으로 매칭되고, 상담 이후 실제 입점 또는 계약으로 이어질 수 있도록 수출성과 중심의 운영 체계를 도입한다.윤승현 HICO 사장은 “이번 공모사업 선정은 단순한 전시회를 넘어, 국내 로컬브랜드의 글로벌 확장을 촉진하는 전환점”이라며 “앞으로도 로컬브랜드페어를 해외 유통망과 연결된 성과 중심의 글로컬 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”고 했다.경주 김형엽 기자