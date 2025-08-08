경북 영덕군, 산불 피해 회복 속도…2차 피해 예방 집중

경북 영덕군이 산불 피해 산림 복구 속도를 높이고 있다.
8일 영덕군은 지난 3월 말 발생한 경북 초대형 산불로 인한 산림 복구를 위한 전담 팀을 구성해 신속한 복구에 나서고 있다고 밝혔다.
지난 3월 22일 의성군에서 시작돼 동시다발로 번진 산불로 인해 영덕에는 1만 6207㏊에 달하는 면적이 불에 탔다. 또한 사망자 10명을 포함해 총 66명의 인명피해와 1600여 세대의 주택이 손상되는 큰 아픔을 겪었다.
군은 이재민 지원과 피해 복구를 위한 TF팀을 구성해 피해 주민들의 생계 보호와 자연 생태 회복을 동시에 진행하고 있다. 현재 이재민 임시주택 보급을 마무리하고 긴급벌채, 사방공사, 임가 지원 등 산림 복원 작업을 체계적으로 진행하는 중이다.
산불 피해지 398ha를 긴급벌채하고 산사태와 토사 유출을 막기 위해 20개 지구 123개소에 사방공사를 병행하고 있다. 생활권 인근을 중심으로 피해목 제거 작업과 긴급 사방사업을 우선 시행해 집중호우와 태풍 등 자연재해로 인한 2차 피해 예방에 집중하는 중이다.
지역 특산물인 송이 피해 임가에 대해서는 특별위로금 지급하고, 대체 작물 보급을 연내 완료할 계획이다.
김광열 군수는 “지역 생태계와 주민들의 삶이 큰 타격을 입었지만 체계적인 복구를 통해 더 건강하고 아름다운 산림으로 가꾸겠다”며 “주민 지원과 향후 관리까지 책임을 다해 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.
영덕 김형엽 기자
