서귀포 서홍동에 무주택 고령자 임대주택 54가구 건립

국토부 올 상반기 특화공공임대주택 공모 선정

서귀포 서홍동 일대 1957㎡에 지상9층 규모

1층엔 고령자 작업공간·노인일자리 카페 조성

2층엔 경로당 등 고령자 맞춤형 복지시설로

제주도가 국토교통부의 '2025 상반기 특화 공공임대주택 공모'사업에 최종 선정돼 서귀포시 서홍동 일대 1957㎡ 부지에 고령자 맞춤형 복지주택 54가구를 건립한다.

제주도 서귀포에 고령자 맞춤형 복지주택 54가구가 건립된다.제주도는 국토교통부의 ‘2025 상반기 특화 공공임대주택 공모’에서 서귀포시 고령자복지주택 사업이 최종 선정됐다고 8일 밝혔다.서귀포시 서홍동 일대 1957㎡ 부지에 들어서는 이 시설은 총사업비 220억원(국비 68억원)을 투입해 주거약자용 편의시설을 갖춘 임대주택과 사회복지시설을 결합한 형태로 지어진다. 2024년 매입한 부지에 지상 9층 규모로 54가구가 들어선다.1층에는 고령자 공동작업공간과 노인일자리 카페가 조성되고, 2층에는 경로당과 복지프로그램실이 들어서 어르신들의 공공일자리 확대와 여가활동을 지원한다.고령자 맞춤형 복지주택은 아라동에 24가구 준공, 화북상업지구에 100가구 규모로 건축돼 있다. 이번 선정된 고령자복지주택은 2026년 상반기 실시설계를 마치고, 2027년 하반기부터는 본격적인 공사에 들어가게 된다.박재관 제주도 건설주택국장은 “이번 공모사업 선정으로 무주택 고령자 세대의 주거 안정과 삶의 질이 크게 향상될 것으로 기대한다”며 “주거와 복지서비스를 통합 제공하는 수요자 맞춤형 공공주택 모델을 지속 발굴하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자