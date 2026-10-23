분당서울대병원 김지수 교수, 어지럼증 세계 최고 권위 ‘바라니 학회 공로상’ 수상

노벨상 수상자 로버트 바라니 탄생 150주년 기념…30여년 어지럼증 연구 공로 인정

이미지 확대 김지수 교수가 최근 중국 상하이 국제컨벤션센터에서 열린 ‘제33회 바라니 학회(XXXIII Barany Society Meeting)’에서 강연하고 있다.

세줄 요약 김지수 교수, 바라니 학회 공로상 수상

어지럼증·눈운동질환 연구 30여 년 성과

국제 진단기준 마련과 학술 활동 기여

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분당서울대병원 신경과 김지수 교수가 어지럼증 분야의 세계적 권위 학술단체인 바라니 학회(Barany Society)로부터 공로상을 받았다. 30여 년간 어지럼증과 눈운동질환 분야에서 축적한 연구 성과와 국제 학술 활동에 기여한 공로를 인정받은 것이다.분당서울대병원에 따르면 김 교수는 지난 10월 15일부터 18일까지 중국 상하이 국제컨벤션센터에서 열린 제33회 바라니 학회 학술대회에서 ‘바라니 학회 공로상’을 수상했다. 이번 상은 학회가 창립의 바탕이 된 로버트 바라니 탄생 150주년을 기념해 새롭게 제정했다.바라니 학회는 1914년 노벨 생리학·의학상을 받은 오스트리아 출신 의사 로버트 바라니를 기리고자 1960년 설립됐다. 신경과와 이비인후과, 기초과학 등 다양한 분야의 연구자와 임상의가 참여하며, 어지럼증 질환의 국제 분류와 진단기준 마련을 주도하는 세계적인 학술단체다.김 교수는 어지럼증의 주요 원인인 이석증(양성돌발체위현훈)에 관한 연구를 세계적 의학 학술지인 뉴잉글랜드 저널 오브 메디신(NEJM)에 발표하는 등 지금까지 500편 이상의 SCI급 논문을 저술하며 관련 분야 연구를 이끌어 왔다.국제 학술 활동도 활발하다. 김 교수는 바라니 학회의 혈관성 어지럼증 분과 위원장으로서 뇌졸중 등 뇌혈관질환에 따른 어지럼증의 국제 진단기준 마련을 주도하고 있으며, 학회 공식 학술지 편집위원으로도 활동하고 있다. 앞서 2006년 젊은 연구자상, 2014년 대표 학술상인 할파이크-닐렌상(Hallpike-Nylen Prize)을 수상해 이번 공로상까지 세 차례 학회 수상의 영예를 안았다.김 교수는 “어지럼증은 흔한 증상이지만 원인이 다양해 정확한 진단을 받지 못한 채 오랫동안 고생하는 환자들이 여전히 많다”며 “환자들이 보다 정확한 진단과 효과적인 치료를 받을 수 있도록 어지럼증과 눈운동질환 연구에 매진하겠다”고 말했다.한편 김 교수는 미국 UCLA 대학병원과 캐나다 토론토 대학병원에서 관련 분야 전임의 과정을 거쳤으며, 대한평형의학회장과 대한안신경의학회장을 역임했다. 현재 진료와 후진 양성, 어지럼증 관련 연구를 이어가고 있다.이병문 의학전문기자