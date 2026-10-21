제6회 국제 헬스케어 메드테크 컨퍼런스(IHMC) 개막…글로벌 스마트 의료 혁신 논의

10월 28~29일 분당서울대병원서 개최…세계 15여 개국 의료진·산업계·국제기구 집결

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세줄 요약 IHMC, 분당서울대병원서 10월 28~29일 개막

15개국 참여, AI·디지털 헬스 혁신 논의

원격의료·스타트업·CPR 교육 협력 확대

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인공지능(AI)과 디지털 기술이 그려낼 미래 의료의 비전을 공유하고 글로벌 협력 방안을 모색하는 장이 열린다.‘제6회 국제 헬스케어 메드테크 컨퍼런스(IHMC: International Healthcare and Medtech Conference)’가 오는 10월 28일부터 29일까지 이틀간 분당서울대병원 헬스케어혁신파크에서 개최된다.‘Connecting Hospitals. Transforming Healthcare(병원 간 연결을 통한 의료의 혁신)’를 주제로 열리는 이번 행사에는 미국, 영국, 싱가포르, 중국, 러시아 등 세계 15여 개국의 선도병원과 학계, 산업계, 정부, 국제기구 관계자들이 참석한다.이번 컨퍼런스는 기관과 국경의 장벽을 넘어 실전 경험과 혁신 아이디어를 공유하고, 지속가능하며 효과적인 의료서비스를 보다 많은 사람들에게 보급하기 위한 다자간 협력 네트워크를 구축하는 데 목적이 있다.첫째 날에는 △AI가 바꾸는 일상과 의료 △디지털 헬스케어에서 AI 네이티브 헬스케어로 △AI·디지털 기술을 활용한 의료서비스 혁신 △가상 의료서비스와 원격의료 △글로벌 스마트병원연합(GSHA)의 역할과 우선과제를 주제로 한 기조강연과 깊이 있는 패널토론이 진행된다. 특히 첫날 함께 열리는 ‘스타트업 쇼케이스’에서는 미국, 한국, 싱가포르의 바이오헬스 투자 동향이 소개되며, 유망 헬스케어 스타트업들이 차세대 기술과 비즈니스 모델을 검증받고 시상에 도전한다.둘째 날에는 △2026년 의료 AI의 현주소 △신흥국을 위한 지속가능한 스마트 헬스 시스템 △개발도상국 보편적 의료보장과 개발은행의 역할 △중독 문제와 청소년 심폐소생술 교육 △AI 기반 시니어 리빙·웰니스 등 구체적인 실행 과제들이 다뤄진다.이와 함께 글로벌 스마트병원연합(GSHA)이 지원하는 ‘고등학생 대상 국제 심폐소생술 교육·경진 프로그램’ 발기회도 마련된다. 한국, 영국, 미국 등 8개국이 참여하는 이 프로젝트는 확장현실(XR) 기반 교육 플랫폼을 활용해 청소년들의 응급대응 역량을 키우고 글로벌 교류를 확대할 예정이다.행사를 주최한 헬스온클라우드의 전상훈 대표(전 분당서울대병원장)는 “AI와 디지털 헬스, 원격의료가 글로벌 의료서비스의 패러다임을 급격히 바꾸고 있다”며 “이번 컨퍼런스가 미래 의료를 향한 전 세계적 연대와 혁신의 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.한편, 이번 컨퍼런스는 분당서울대병원, (주)헬스온클라우드, 글로벌 스마트병원연합이 공동 주최하고 아시아개발은행(ADB), Global Digital Innovation Network, Asian Thoracic Academy가 후원한다. 초청 기반 행사로 진행되며, 참가를 희망하는 경우 공식 홈페이지를 통해 사전 등록할 수 있다.이병문 의학전문기자