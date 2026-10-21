서울대병원 백남종 병원장, 한국인 최초 세계신경재활학회 회장 취임

회원 5,000명 넘는 국제기구…AI·뇌-컴퓨터 인터페이스 등 첨단 재활의료 발전 주도
서울대병원은 백 병원장이 지난 15일 열린 제14회 세계신경재활학회 학술대회에서 WFNR 신임 회장에 취임했다고 밝혔다. 임기는 4년이다.
1996년 설립된 WFNR은 영국에 기반을 둔 다학제 국제기구로, 전 세계 5000명 이상의 회원을 보유하고 있다. 38개 전문관심그룹을 운영하며 41개국 국가별 학회와 협력하는 등 신경재활 분야의 교육·훈련과 연구를 지원하고 국제적인 학술 교류를 촉진하고 있다.
WFNR이 2년마다 개최하는 세계신경재활학회 학술대회는 이 분야의 대표적인 국제 학술행사다. 올해 제14회 대회는 지난 14일부터 17일까지 대구에서 열렸으며, 세계 각국의 연구자와 임상의들이 참석해 신경재활의 최신 연구 성과와 치료 기술을 공유했다.
백 병원장은 뇌졸중을 비롯한 다양한 신경계 질환의 재활 분야에서 연구를 이끌어 왔다. 최근에는 인공지능(AI)과 디지털 헬스 기술을 재활의료에 접목하는 연구에도 주력하며 치료의 정밀성과 효율성을 높이는 데 힘쓰고 있다. 이번 취임은 이러한 국내 연구 역량과 국제 협력 성과를 바탕으로 한국 신경재활의 위상을 세계적으로 확장하는 계기가 될 전망이다.
신경재활은 뇌졸중과 치매, 파킨슨병 등으로 저하된 신체·인지 기능을 회복하고 환자의 일상생활 복귀를 돕는 분야다. 고령화로 신경계 질환 환자가 증가하는 가운데 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)와 신경조절술 등 첨단 기술이 치료에 도입되면서 국제적인 연구 협력과 의료 체계의 발전 필요성도 커지고 있다.
백 신임 회장은 “전 세계적으로 고령화가 빠르게 진행되면서 신경재활의 중요성이 어느 때보다 커지고 있다”며 “BCI와 신경조절술 등 첨단 기술이 재활 치료에 접목되면서 신경재활은 빠르게 발전하고 있다”고 말했다. 이어 “이러한 발전의 혜택이 일부 국가에만 머물지 않도록 저소득·중간소득 국가를 포함한 전 세계 신경재활 의료의 격차를 줄여야 한다”며 “각국 학회와의 협력을 강화해 첨단 기술 발전과 의료 접근성 향상이라는 두 과제를 함께 이끌겠다”고 밝혔다.
이번 취임은 한국이 신경재활 분야의 연구 성과를 국제사회와 공유하는 데 그치지 않고, 첨단 재활의료의 발전 방향을 제시하고 세계적인 의료 격차 해소에 기여할 기회를 확보했다는 점에서 의미가 있다.
이병문 의학전문기자
세줄 요약
- 한국인 최초 WFNR 회장 취임, 국제 위상 상승
- 임기 4년, AI·디지털 헬스 재활 혁신 추진
- 저소득국 포함 의료 격차 해소 협력 강조
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