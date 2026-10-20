“어질어질 빙글빙글” 어지럼증, 모두 빈혈 탓?

회전성 어지럼증, 귀 안쪽 전정기관·신경계 이상 가능성 커

마비·발음 어눌함 동반 땐 뇌졸중 의심, 신속히 응급실 가야

이미지 확대 고려대 안암병원 신경과 이선욱 교수

세줄 요약 빈혈로만 단정하기 어려운 어지럼 원인 다양성

전정신경염, 이석증, 뇌졸중 감별 필요성

마비·복시·발음 이상 동반 시 응급 진료

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흔히 일상에서 어지럼을 느끼면 가장 먼저 ‘빈혈’을 떠올리곤 한다. 혈액 속 헤모글로빈이 부족해 체내에 산소가 충분히 공급되지 않으면 어지럼과 함께 피로감, 두근거림, 숨참 등의 증상이 동반될 수 있기 때문이다. 하지만 주변 사물이나 본인이 빙글빙글 도는 듯한 느낌이 갑자기 심하게 나타난다면, 빈혈보다는 귀 안쪽의 평형기관이나 신경계 이상을 먼저 의심해야 한다.어지럼증은 평형기관 이상부터 편두통, 뇌질환, 혈압 변화, 약물에 이르기까지 원인이 매우 다양하다. 특히 회전성 어지럼이 급작스럽게 발생했다면 평형감각을 담당하는 전정기관과 신경계의 이상일 가능성이 높다. 대표적인 질환이 바로 ‘전정신경염’이다.전정신경은 귀에서 수집한 평형감각 정보를 뇌로 전달하는 핵심적인 역할을 담당한다. 이 신경에 문제가 생기면 갑작스럽고 심한 회전성 어지럼과 함께 구역, 구토가 동반된다. 증상이 수시간에서 수일 동안 지속되며 급성기에는 보행이나 균형 감각에 큰 차질을 빚어 정상적인 일상생활이 불가능해지기도 한다.흔히 알려진 ‘이석증’과의 구별도 필요하다. 이석증은 귀 안의 작은 칼슘 결정인 이석이 속귀의 계란반에서 탈락해 발생하는 질환으로, 누웠다 일어나거나 고개를 돌리는 등 특정 자세를 취할 때 짧고 강한 어지럼이 반복된다. 반면 전정신경염은 특정 자세와 상관없이 갑자기 시작된 심한 어지럼이 며칠 동안 지속된다는 점에서 차이를 보인다.전정신경염은 어지럼의 발생 시기와 지속시간, 자세 변화에 따른 양상 등 임상적 특징을 토대로 진단한다. 전정신경이 안구 운동을 담당하는 외안근과 연결되어 있어 안구가 반복적으로 떨리는 ‘안진’을 확인하는 안구운동검사가 진단에 적극 활용된다. 필요시 MRI 등 영상 검사를 통해 다른 원인을 감별하기도 한다.치료는 급성기에 어지럼과 구역, 구토 증상을 완화하는 대증치료를 우선 시행한다. 이후에는 머리와 몸을 적절히 움직여 평형감각의 회복을 돕는 ‘전정재활치료’가 필수적이다. 증상이 심하다고 지나치게 누워만 있거나 움직임을 피하면 오히려 회복이 더뎌질 수 있으므로, 환자 상태에 맞춘 적절한 시기의 재활이 중요하다.주의할 점은 갑작스러운 심한 어지럼의 10% 내외가 뇌졸중과 같은 중추신경계 질환에 의해 발생한다는 사실이다. 만약 어지럼과 함께 한쪽 팔다리에 힘이 빠지거나, 말이 어눌해지고, 물체가 두 개로 보이는 복시 현상이 나타나거나, 제대로 걷기 힘들 정도의 균형장애가 동반된다면 즉시 응급 진료를 받아야 한다. 특히 일부 뇌졸중은 뚜렷한 마비 증상 없이 심한 어지럼과 보행장애만으로 나타나기도 하므로 각별한 주의가 요구된다.고려대 안암병원 신경과 이선욱 교수는 “갑자기 심한 어지럼이 발생하면 단순히 빈혈이나 피로 때문이라고 지레짐작하기 쉽지만, 전정신경염처럼 평형감각 신경계의 이상이 원인일 수 있다”며 “어지럼이 오랫동안 지속되거나 일상생활이 어려울 정도라면 정확한 원인을 확인하는 것이 무엇보다 중요하다”고 설명했다. 이 교수는 “어지럼의 발생 양상과 지속시간, 동반 증상은 진단의 매우 중요한 단서가 된다”라며 “발음 이상, 팔다리 마비감, 복시 등 신경학적 증상이 함께 나타난다면 중증 응급질환일 가능성을 염두에 두고 즉시 의료기관을 찾아야 한다”고 강조했다.이병문 의학전문기자