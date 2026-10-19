“지방간은 간이 보낸 첫 경고장”…방치하다 간경변·간암 부른다

국내 간암 환자 절반은 ‘진행 상태’서 진단…4050 세대 사망률 1위 암

술 안 마셔도 비만·당뇨 있으면 위험…젊은 층 실천율 떨어져 유병률 ↑

‘간섬유화 스캔’으로 정밀 진단 가능…급격한 감량 피하고 3~5% 줄여야

이미지 확대 강동경희대병원 소화기내과 이문형 교수가 대사이상 지방간질환의 위험성에 대해 설명하고 있다.

세줄 요약 지방간, 간이 보내는 첫 경고장

방치 시 간경변·간암으로 악화

체중 감량·금연·운동 관리 필요

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간은 ‘침묵의 장기’라 불린다. 질환이 상당히 진행될 때까지 뚜렷한 통증이나 이상 신호를 보내지 않기 때문이다. 대한간학회에 따르면 국내 간암 환자의 48.8%는 진단 당시 이미 병이 한참 진행된 상태에서 발견되는 것으로 나타났다.간암은 사망률이 높을 뿐만 아니라, 사회경제적 활동이 가장 활발한 중년층의 건강을 위협하는 치명적인 질환이다. 국가데이터처의 2022년 사망원인 통계에 따르면 간암은 40대에서 인구 10만 명당 사망률 5.3명, 50대에서는 16.9명으로 해당 연령대 주요 암 가운데 사망률 1위를 기록했다.강동경희대학교병원 소화기내과 이문형 교수는 “경제적 주축인 4050 세대의 간 건강 손실은 개인과 가족을 넘어 큰 사회경제적 손실로 이어지는 만큼, 초기 단계인 ‘지방간’부터 적극적인 관리가 시급하다”고 강조했다.지방간은 말 그대로 간세포에 지방이 과도하게 쌓인 상태다. 정상 간에도 소량의 지방이 존재하지만, 간세포의 5% 이상에 지방이 침착되면 지방간으로 진단한다.흔히 지방간의 원인으로 잦은 음주를 떠올리지만, 실제로는 술과 상관없는 지방간이 훨씬 흔하다. 과거 ‘비알코올성 지방간’으로 불리던 이 질환은 현재 비만, 당뇨병, 고지혈증 등 대사 이상과의 밀접성을 반영해 ‘대사 이상 지방간질환’으로 명칭이 변경됐다. 질병관리청 국립보건연구원 분석 결과, 국내 성인의 대사이상 지방간질환 유병률은 24.1%로 성인 4명 중 1명에 달했다. 술을 마시지 않더라도 체중이 많이 나가거나 당뇨병이 있다면 지방간을 반드시 의심해 봐야 한다.지방간은 일상적인 생활습관과 직결된다. 국립보건연구원에 따르면 건강한 식생활과 충분한 신체활동을 실천하는 사람은 지방간 위험이 약 32% 낮았다.그러나 최근 2030 젊은 층의 건강 지표는 오히려 악화하는 추세다. 국민건강영양조사에 따르면 2030 세대의 유산소 신체활동 실천율은 전년 대비 감소했고, 지방 섭취 비율은 남녀 모두 권고 상한선인 30%를 넘어섰다. 이로 인해 30대 남성의 비만 유병률은 59%로 1년 만에 9.9%p나 증가했다.흡연 역시 지방간의 숨은 주범이다. 이문형 교수 연구팀이 대규모 코호트 연구 20편을 메타분석한 결과, 흡연자는 비흡연자에 비해 지방간 위험이 14% 높았다. 담배의 니코틴과 독성 물질이 인슐린 저항성을 높이고 지방 분해를 촉진해 늘어난 지방산이 간으로 흘러 들어가 쌓이기 때문이다. 최근 20대 남성과 30대 여성의 담배 제품 사용률이 크게 늘어난 점도 간 건강에 빨간불을 켜고 있다. 이문형 교수는 “담배는 폐뿐만 아니라 간에도 심각한 부담을 주는 위험 요인이므로 지방간 예방을 위해 금연은 필수”라고 당부했다.문제는 지방간 진단을 받고도 후속 조치를 하지 않는 환자가 많다는 점이다. 국립보건연구원이 지방간 환자 1,000명을 조사한 결과, 79.9%가 건강검진에서 우연히 질환을 발견했으나 이 중 42.3%는 아무런 치료나 관리를 받지 않았다. 병원을 찾지 않은 가장 큰 이유는 ‘심각한 상태라고 생각하지 않아서’(41.6%)였다.하지만 지방간을 방치하면 단순 지방간에서 염증이 발생하는 ‘지방간염’을 거쳐 간이 딱딱하게 굳는 ‘간경변증’으로 악화될 수 있다. 환자의 약 5~18%가 간경변증으로 진행하며, 이 중 해마다 약 2.6%는 간암으로 이어진다. 또한 대사이상 지방간질환 환자의 가장 흔한 사망 원인은 간 질환이 아닌 ‘심혈관질환’이다. 지방간은 심근경색, 뇌졸중, 당뇨병, 만성 콩팥병의 위험까지 광범위하게 높이므로 정기적인 관리가 필수적이다.일반적인 지방간은 복부 초음파로 확인하지만, 간이 얼마나 굳었는지(섬유화) 파악하려면 ‘간섬유화 스캔’ 검사가 필요하다. 이는 초음파 원리를 이용해 바늘을 찌르지 않고도 간의 탄성도와 지방량을 수치로 정밀하게 측정하는 비침습적 검사다. 강동경희대병원 소화기내과는 고위험군을 대상으로 복부 초음파와 간섬유화 스캔을 병행해 정기 추적 관찰을 실시하고, 간암 의심 시 CT·MRI 정밀 검사 및 다학제 협진을 통해 신속한 치료 체계를 제공하고 있다.지방간 치료의 핵심은 단연 ‘체중 감량’이다. 체중을 3~5%만 줄여도 지방간이 개선되며, 7~10%를 줄이면 간섬유화를 포함한 지방간염 상태까지 대부분 호전될 수 있다. 단, 1주일에 1kg 이상 급격하게 체중을 줄이면 오히려 간섬유화가 촉진되고 지방간이 악화될 수 있으므로 주의해야 한다.식사는 세 끼를 규칙적으로 섭취하되 한 끼 양을 소폭 줄이고, 기름진 음식과 과당 음료는 피해야 한다. 운동은 빠르게 걷기, 자전거, 수영 등 유산소 운동을 주 3회 이상, 회당 30분 이상 꾸준히 하는 것이 좋다. 기저질환인 당뇨·고지혈증·고혈압 치료도 병행해야 한다.이문형 교수는 “건강검진 결과지에 적힌 ‘지방간’이라는 글자는 간이 보내는 첫 번째 경고장”이라며 “지방간을 단순한 비만 증상으로 넘기지 말고, 간섬유화 검사와 식습관 개선, 운동 및 기저질환 관리를 철저히 이어가야 간경변과 간암이라는 비극을 막을 수 있다”고 강조했다.이병문 의학전문기자