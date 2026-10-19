고려대 강석호 교수 ‘870㎞ 원격수술’ 성공…한국 원격의료는 규제에 발목

서울서 상하이 수술로봇 실시간 조작…국가 간 원격수술 실증 성공

5G·로봇 기술은 세계 수준인데 법·책임·수가·보안 등 장벽은 여전

이미지 확대 강석호 고려대 안암병원 비뇨의학과 교수(맨 왼쪽)가 로봇수술장비를 활용해 국가 간 원격수술을 시행하고 있다. 고려대 안암병원 제공

이미지 확대 강석호 교수

이미지 확대 많은 대한비뇨의학회 참석자들이 강석호 교수의 원격수술 실증을 지켜보고 있다. 고려대 안암병원 제공.

세줄 요약 서울-상하이 870㎞ 원격수술 실증 성공

국내 최초 상용 수술로봇 플랫폼 활용

원격의료는 규제와 갈등에 정체

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서울 코엑스의 수술 콘솔에서 움직인 전문의의 손끝이 약 870km 떨어진 중국 상하이의 수술로봇 팔을 실시간으로 제어하며 동물모델 수술을 완벽히 성공시켰다.지난 10월 16일 고려대 안암병원 비뇨의학과 강석호 교수가 성공시킨 국가 간 원격수술 실증은 한국 의료계가 정보통신기술(ICT)과 로봇 수술의 융합 분야에서 세계적 수준에 도달했음을 보여준 이정표로 평가받고 있다. 그러나 기술이 이처럼 눈부시게 발전하는 동안, 정작 국내 원격의료 현장은 법적·제도적 규제와 이해관계자 간 갈등에 막혀 지지부진한 걸음을 면치 못하고 있는 게 엄연한 현실이다.강석호 교수는 서울 코엑스에서 열린 제78차 대한비뇨의학회 정기학술대회(KUA 2026)에서 마이크로포트 메드봇(MicroPort MedBot)의 수술로봇 ‘투마이(Toumai)’를 활용해 상하이에 위치한 로봇팔을 실시간으로 조작하며 동물모델 대상 수술을 시행했다.이는 국내 최초의 상용 수술로봇 플랫폼 기반 원격수술 실증으로, 국내 의료진이 비뇨의학과 분야에서 국경을 넘어 직접 수술로봇을 조작한 최초의 국가 간 원격수술이라는 점에서 학술적·임상적 가치가 매우 크다. 원격수술의 역사는 2001년 미국 뉴욕 의료진이 프랑스 스트라스부르의 환자를 대상으로 담낭절제술을 시행한 ‘린드버그 수술(Operation Lindbergh)’로 거슬러 올라간다. 당시 ZEUS 수술로봇을 활용한 대륙 간 수술은 원격 로봇수술의 가능성을 증명했지만, 장거리 통신 지연과 네트워크 불안정성 문제로 오랫동안 임상 상용화에 어려움을 겪어왔다. 하지만 최근 5G, 광섬유 통신, 위성통신 등 정보통신기술의 비약적 발전과 정교한 원격 제어 수술로봇의 등장으로 흐름이 급변했다. 2026년 현재 전 세계적으로 1,500례 이상의 장거리 및 국가 간 원격수술이 성공할 정도로 기술적 성숙도는 이미 검증 단계에 진입했다. 강석호 교수의 이번 실증 역시 수술 제어 기술, 초저지연 영상 전송, 장거리 초고속 네트워크 연결이 실제 수술 환경에서 즉시 적용 가능한 수준임을 확실하게 입증한 사례다.이처럼 한국 의료진이 국경을 허무는 초격차 기술을 선보이고 있는 반면, 정작 국내 원격의료 전반의 제도적 환경은 지루한 공방 속에 정체되어 있다는 지적이 끊이지 않는다.한국 원격의료는 2020년 팬데믹 시기 한시적 허용 및 시범사업 형태로 첫발을 뗐고, 최근 의료법 개정 등을 거치며 비대면 진료의 법적 근거가 마련되는 단계에 이르렀다. 그러나 여전히 대면진료 원칙, 의원급 중심, 재진 환자 위주라는 엄격한 4대 원칙의 틀 안에 매여 있어 산업적 성장과 환자 편의성 제고에는 한계가 명확하다.국내 원격의료가 이토록 지지부진한 까닭은 단순한 기술력 부족이 아니다. 복잡하게 얽힌 이해관계와 법적·윤리적 장벽이 발전의 발목을 잡고 있기 때문이다.우선, 의료계와 직역 간 이해갈등을 꼽을 수 있다. 대형병원으로의 환자 쏠림, 동네 의원 중심의 1차 의료체계 붕괴 우려, 약사회의 의약품 오남용 및 배송 반대 등 직역 간 입장이 첨예하게 대립하고 있다. 또한 책임 소재의 불명확도 문제이다. 원격의료 및 수술 중 통신 장애, 시스템 오류, 오진이나 부작용이 발생했을 때 의료진과 플랫폼 기업, 통신사 간 책임 규정 체계가 명확히 정립되어 있지 않다. 수가 및 보험체계의 미비도 문제다. 대면 진료와 동일하거나 차별화된 원격 진료·수술 수가 기준이 명확하지 않아 의료기관이 선뜻 적극적인 투자를 단행하기 어렵다. 보안 및 규제 장벽도 걸림돌이다. 환자의 민감한 의료데이터 및 개인정보 유출 위험, 사이버 공격에 대한 안전성 확보 과제와 함께 국경 간 의료행위에 관한 법적 규제가 높은 벽으로 존재한다.강석호 교수 역시 “이번 실증은 전임상 단계에서 이뤄진 것으로, 실제 환자에게 적용하기 위해서는 환자 안전성 검증뿐 아니라 법적·제도적 기반이 선행되어야 한다”고 거듭 강조했다. 지지부진한 현황에도 불구하고 원격의료와 원격수술이 지닌 미래 가치는 거스를 수 없는 시대적 흐름이다. 강석호 교수의 국가 간 원격수술 성공은 단순한 기술 자랑을 넘어, 향후 원격의료가 지향해야 할 세 가지 핵심 미래 비전을 제시한다.첫째, 의료 접근성 혁신을 통한 지역 간 의료 격차 해소다. 숙련된 전문의가 물리적으로 이동하지 않고도 오지, 도서 산간 지역, 의료 취약지의 환자를 실시간으로 진료하고 수술할 수 있다. 이는 의료 자원의 불균형을 해소하고 국가 전체의 보건 의료 안전망을 비약적으로 강화하는 계기가 될 것이다.둘째, 재난 및 극한환경에서 긴급 의료 제공이다. 전장이나 지진·태풍 등 재난 지역, 혹은 해상 선박이나 극지 연구기지처럼 의료진이 직접 접근하기 불가능한 환경에서도 원격 로봇수술을 통해 환자의 생명을 구할 수 있다. 최근 국제우주정거장(ISS)에서 지상 의료진이 우주 공간의 소형 수술로봇을 원격 조작하는 모의 수술 연구가 진행된 것처럼, 원격수술의 무대는 지구를 넘어 우주로까지 확장되고 있다.셋째, K-메디컬의 글로벌 영토 확장과 융합 산업 창출이다. 한국의 우수한 의료진과 ICT 인프라, 첨단 로봇 기술이 결합하면 글로벌 원격 의료 시장을 선도하는 강력한 수출 동력이 될 수 있다. 해외 환자가 직접 한국을 방문하지 않고도 현지에서 한국 최고 전문의의 수술과 진료를 받는 ‘글로벌 원격 헬스케어’ 시대가 열릴 수 있는 것이다.고려대 안암병원 강석호 교수의 국가 간 원격수술 실증은 한국 의료가 지닌 무한한 가능성을 세계에 알린 신호탄이다. 하지만 뛰어난 기술을 개발해 놓고도 제도적 빗장에 막혀 활용하지 못한다면, 글로벌 원격의료 시장의 주도권을 타국에 빼앗길 수밖에 없다.이병문 의학전문기자