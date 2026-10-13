중독·의존성 걱정 낮춘 신개념 수면제 ‘데이비고’ 11~12월 출시

뇌 활동 억제하는 ‘졸피뎀’과 달리 각성 유발 요인 직접 차단

‘오렉신’ 수용체 차단 원리로 빠른 입면과 아침까지 수면 유지

주요 부작용 ‘낮 시간대 졸음’…정확한 진단·수면패턴 파악 중요

이미지 확대 그동안 불면증 환자들이 많이 복용했던 수면제는 내성과 불안감에 대한 우려가 높았지만 조만간 의존과 금단 우려가 상대적으로 적은 ‘데이비고’가 출시될 예정이다. 출처=아이클릭아트

이미지 확대 이충헌 원장(정신건강의학과 전문의)

이미지 확대 수면제 졸피뎀과 데이비고 비교

세줄 요약 데이비고, 오렉신 차단 방식의 신개념 수면제

내성·의존성 우려 낮추고 수면 유지에도 강점

11~12월 국내 출시 예정, 비급여 중심 유통

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“수면제를 계속 먹으면 중독되지 않을까요?” “약 없이는 평생 못 자게 되는 것 아닌가요?”불면증 환자들이 진료실에서 가장 많이 던지는 질문 중 하나다. 많은 환자가 수면의 고통에서 벗어나기 위해 약물의 도움을 받으면서도, 동시에 내성과 의존성에 대한 깊은 불안감을 안고 살아간다. 그동안 널리 쓰여 온 대표적인 수면제인 졸피뎀은 효과가 빠르고 우수하지만, 장기간 사용했을 때 내성과 의존성, 그리고 약을 중단했을 때 불면증이 다시 심해지는 ‘반동성 불면’ 등이 부작용으로 지적되어 왔다.하지만 최근 수면 의학계에는 이러한 환자들의 오랜 갈증과 불안을 덜어줄 새로운 대안이 주목받고 있다.기존 수면제와는 다른 기전으로 작용하는 혁신적인 신약, 바로 글로벌 다국적 제약사 에자이(Eisai)가 개발한 ‘데이비고(Dayvigo, 성분명 렘보렉산트)’가 오는 11~12월 국내에서 본격 출시될 예정이다.이 제품은 올해 6월 23일 식품의약품안전처로부터 품목 허가를 받았으며, 한국에자이와 SK케미칼이 공동 판매 계약을 체결해 국내 병·의원에 유통할 준비를 진행 중이다. 병원 처방 시점은 비급여 시장을 중심으로 출시가 추진되고 있어 병원 약사위원회(DC) 심의 절차에 따라 의료기관별로 약간 차이가 있을 수 있다.기존의 대표적인 수면제인 졸피뎀(Zolpidem)은 어떤 원리로 잠을 오게 할까? 졸피뎀은 뇌의 GABA-A 수용체에 작용한다. GABA는 뇌의 활동을 억제하는 ‘브레이크’ 역할을 하는 신경전달물질이다. 졸피뎀은 이 브레이크의 힘을 강하게 만들어 뇌의 활동을 급격히 떨어뜨리고 잠이 들게 유도한다. 비교적 빠른 시간 안에 잠들게 만드는 장점이 있지만, 그만큼 오랫동안 복용할 경우 뇌가 적응하여 내성과 의존성 문제가 발생할 수 있다.반면, 신약인 데이비고는 접근 방식이 완전히 다르다. 데이비고는 뇌를 강제로 억제하여 재우는 약이 아니다. 우리 뇌에는 낮 동안 우리를 말똥말똥하게 깨어 있게 만드는 오렉신(Orexin)이라는 각성 물질이 존재한다. 오렉신은 뇌에 계속해서 “깨어 있어!”라는 신호를 보내는 스위치 역할을 한다. 데이비고는 바로 이 오렉신이 작용하는 OX1, OX2 수용체를 차단한다.졸피뎀 작용이 뇌의 브레이크를 강하게 밟는 방식이라면, 데이비고 작용은 각성을 유발하는 액셀러레이터를 해제하는 방식이다.여의도 연세마음똑똑정신건강의학과 이충헌 원장은 “자려고 누웠는데도 머릿속이 복잡하고 각성 상태가 유지되어 잠들기 힘든 사람들에게 데이비고는 과도한 각성을 자연스럽게 줄여주어 편안하게 잠에 빠져들도록 돕는다”고 설명한다.데이비고가 전 세계 수면 의학계와 임상 현장에서 가장 뜨거운 관심을 받는 이유는 단연 ‘의존성’에 대한 안전성 때문이다.이충헌 원장은 “졸피뎀을 비롯한 기존 향정신성 수면제들은 장기 복용 시 내성이 생겨 점점 용량을 늘리게 되고, 결국 약 없이는 잠들지 못하는 의존 상태로 이어지는 악순환의 위험이 있었다”며 “그러나 데이비고는 장기간 진행된 임상시험 결과, 투약을 중단했을 때 뚜렷한 금단증상이나 반동성 불면 현상이 관찰되지 않았다. 즉, 기존 수면 치료가 가진 가장 큰 한계점이었던 ‘내성 → 용량 증가 → 의존 → 단약의 어려움’이라는 악순환의 고리를 끊어낼 수 있는 대안으로 기대를 모으고 있다”고 강조했다.불면증으로 고통받는 사람들의 호소는 단순히 ‘잠에 쉽게 들지 못한다’는 것만이 아니다. “잠은 드는데 두세 시간만 지나면 자꾸 깨요”, “새벽 3~4시만 되면 눈이 떠지고, 그 이후로는 다시 잠들지 못해 괴롭습니다” 등 수면 유지의 어려움을 호소하는 경우가 상당히 많다.데이비고의 또 다른 중요한 특징은 입면(잠드는 것)뿐만 아니라 ‘수면 유지(아침까지 깊게 자는 것)’에도 뛰어난 효과를 발휘한다는 점이다. 임상 데이터에 따르면 데이비고는 잠드는 시간을 단축할 뿐만 아니라, 특히 밤 후반부에 깨어 있는 시간을 줄이는 효과 면에서 기존의 졸피뎀 서방형 제제보다 우수한 결과를 보였다. 따라서 데이비고는 단순히 억지로 재우는 약이 아니라, ‘스스로 잠들고, 아침까지 편안한 수면이 유지되도록 돕는 약’으로 평가받고 있다.이충헌 원장은 “데이비고 역시 모든 환자에게 완벽하고 부작용이 전혀 없는 만능약은 아니다”라면서 “데이비고 복용 시 가장 흔하게 보고되는 부작용은 ‘졸림’이며, 특히 처방 용량이 높아질 경우 그 다음 날 아침이나 낮까지 졸음 기운이 잔류할 수 있다”고 말했다. 또한 마비증상(수면마비)이나 악몽·생생한 꿈(Nightmares) 등이 간혹 보고되기도 한다.불면증은 단순한 피로가 아니라 전문적인 진단과 관리가 필요한 질환이다. 수면제에 대한 무조건적인 공포로 고통을 참거나, 혹은 반대로 무분별하게 약을 남용하는 것 모두 바람직하지 않다. 내 몸 상태와 수면 패턴에 맞는 정확한 진단을 바탕으로, 전문가와 상의해 자신에게 가장 안전하고 적합한 치료 방법을 찾아가는 것이 무엇보다 중요하다.이병문 의학전문기자