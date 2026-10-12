의사 80%가 한약을 처방하는 일본…한국은 왜 한의학을 외면하는가

매출 1조7천억원 한방 쯔무라제약이 증명한 ‘제도적 통합’의 힘

소모적인 이원화 갈등 넘어 의료통합과 표준화 진지하게 모색을

직역 갈등 넘어 환자 편익 극대화한 일본…한국도 해법 찾아야

이미지 확대 한의학을 배척하고 의사·한의사 간의 장벽을 높이 쌓는 것은 환자에게도, 의료계에도, 국가 경제에도 도움이 되지 않는다는 목소리가 높다. 자생한방병원 의료진이 무릎 관절염 환자에게 침을 놓고 있다. 출처=자생한방병원

세줄 요약 일본 의사 80% 한방약 처방, 제도권 편입

표준화·보험 결합으로 쯔무라 제약 성장

한국은 이원화 면허와 직역 갈등 지속

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현대 의학의 선두주자이자 첨단 의료기술을 자랑하는 일본. 그러나 이 선진 의료 국가의 임상 현장에서는 놀라운 풍경이 펼쳐진다.일본 전체 의사의 약 80~84%에 달하는 의료진이 환자에게 ‘캄포(漢方, 한방약)’를 처방하고 있는 것이다. 길거리 약국에서 건강기능식품처럼 소비되는 수준이 아니라, 대학병원과 종합병원 전문의들이 현대 의학적 진단 위에 한방약을 적극적으로 병용한다. 그 결과 일본에서는 쯔무라(津村·Tsumura) 제약과 같은 거대 한방 제약기업이 탄생했다.연 매출 1926억 1500만엔(약 1조 7000억원, 2026년 3월 기준)을 기록한 쯔무라 제약은 매출의 약 80%가 전문의약품으로 일본 의약품 시장에서 탄탄한 입지를 자랑한다. 전통 의학이 현대 제약산업의 거대한 축으로 성장한 셈이다. 일본 의료용 의약품 시장규모는 12조엔(약 102조원), 의료용 한방제제 시장규모는 2320억엔(약 2조원)이다.첨단 서양의학과 전통 한방의학이 이처럼 유기적으로 공존하게 된 배경은 무엇일까? 그리고 한의사와 한의학 제도가 극심한 갈등과 배척 속에 놓인 한국의 현실과 비교할 때, 우리에게 던지는 메시지는 무엇인가?일본이 전통의학에 우호적인 태도를 취하고 의사들이 거부감 없이 처방을 내리는 비결은 명확한 ‘제도적 편입’과 ‘과학적 표준화’에 있다.일본은 1868년 메이지 유신 이후 전통의학을 배제하려던 시도도 겪었지만, 민간의 뿌리 깊은 수요와 임상적 유효성을 외면하지 않았다. 서양의학 중심의 의료 체계를 구축하되, 전통의학을 말살하는 대신 현대 의학의 틀 안으로 흡수했다. 일본에는 한국처럼 ‘한의사’라는 별도의 독립된 이원화 면허제도가 없다. 의사 면허를 가진 사람이 곧 현대 의학과 한방약을 모두 다룰 수 있다. 의사들이 의대 정규 교육 과정 및 보수 교육을 통해 한방약을 배우기 때문에 처방에 대한 진입 장벽이나 이질감이 낮다.한방 기업들 역시 한약의 현대화와 품질 표준화에 적극 가세했다. 의료용 한방제제 시장의 약 85%를 점유하고 있는 쯔무라제약은 전통 가루약 형태의 한계를 뛰어넘어, 성분을 규격화하고 대량 생산이 가능한 ‘엑스제(과립제)’ 형태로 한방약을 현대화했다. 엄격한 성분 분석과 임상 시험을 거쳐 보험 등재가 이뤄지다 보니, 의사들은 한방약을 ‘경험적 민간요법’이 아니라 ‘신뢰할 수 있는 치료 옵션’으로 받아들일 수 있었다.도쿄 도심에서 자동차로 약 1시간 30분 거리의 이바라키현 아미마치에 위치한 쯔무라 이바라키 공장에 가면 ‘철저한 과학적 표준화’를 체감할 수 있다. 쯔무라 한방기념관에는 수백가지에 달하는 생약 원료마다 기원(품종), 산지, 유효성분(알칼로이드, 플라보노이드 등) 함량을 보여주는 설명과 함께 절재·평량, 조합, 추출, 분리, 농축, 건조, 조립, 포장을 한눈에 알 수 있도록 투명한 유리 용기 및 시설이 꾸며져 있다. 여기서 가장 강조하는 대목은 안전한 생약 확보와 품질을 위해 생산자 추적관리 및 리스크 회피를 위해 중국, 일본, 라오스 등 다수의 장소에서 약용식물을 재배한다. 경영 총괄본부 커뮤니케이션 이요즈미 준 씨도 “서양의약품과 정확히 같은 규격과 함량의 오차 범위를 맞추기 위해 최선을 다하고 있다”고 말했다.쯔무라 제약의 성공은 ‘전통의 과학화, 제형의 현대화, 제도권 보험과의 결합’이 만들어낸 결과물이다.이 같은 일본의 풍경은 한국의 의료 현실과 극명한 대조를 이룬다. 한국은 세계에서 손꼽히는 우수한 전통의학 자원과 한의사 전문인력을 보유하고 있지만, 제도적 단절과 직역 간 갈등으로 인해 수십 년째 소모적인 대립을 이어가고 있다.한국은 의사 면허와 한의사 면허가 철저히 분리된 이원화 체계를 고수하고 있다. 의사와 한의사 간의 소통과 협진은 제도적, 심리적 장벽에 가로막혀 있다. 의사들은 한의학을 비과학적이거나 검증되지 않은 영역으로 치부하기 쉽고, 한의사들은 현대 진단 기기 사용조차 제한받는 규제의 사각지대에 갇혀 있다.한국의 한방 의료 역시 건강보험 적용을 받는 일부 항목들이 존재하지만, 일본처럼 1차 진료 현장의 일반 의사들이 손쉽게 처방할 수 있는 표준화된 보험 의약품 체계가 미비하다. 이로 인해 한방 산업은 대형 제약 자본과 결합해 글로벌 경쟁력을 갖추기보다, 개원가 위주의 파편화된 시장에 머물러 있는 실정이다. 환자들은 이미 한방과 양방을 오가며 통합적인 치료를 원하고 있음에도, 제도와 공급자 간의 밥그릇 싸움으로, 환자들은 그 편익을 온전히 누리지 못하고 있다.일본 사례가 시사하는 바는 전통의학의 존폐가 ‘과학성이 있느냐 없느냐’의 문제라기보다는 ‘어떻게 현대 사회의 시스템 속에 합리적으로 녹여내느냐’의 제도적 설계에 달려 있다는 점이다.일본 의사들이 한방약을 처방하는 것은 그들이 전통주의자여서가 아니다. 환자의 만성 질환, 통증, 노인성 질환 등 현대 의학만으로 2% 부족한 영역을 채워주는 유효한 도구임을 임상적으로 확신하기 때문이다. 한국이 전통의학을 소외시키고 배척하는 사이, 글로벌 천연물 신약 및 전통 의약품 시장의 주도권은 일본과 중국 등지로 넘어가고 있다. 한국의 한의학이 가진 우수한 임상적 자산과 인재들을 사장시키는 것은 국가적 손실이 아닐 수 없다.의사의 80%가 한방약을 처방하는 일본의 모습은 우리에게 뼈아픈 도전장을 내민다. 전통을 배척하고 직역 간의 장벽을 높이 쌓는 것은 환자에게도, 의료계에도, 국가 경제에도 도움이 되지 않는다.한국이 진정한 의료 선진국으로 도약하려면 소모적인 이원화 갈등을 넘어 의료 통합과 표준화의 길을 진지하게 모색해야 한다. 쯔무라제약 같은 거대 기업이 일본에서 탄생할 수 있었던 것은 규제를 풀고 과학적 검증을 통해 상생의 길을 열어준 사회적 지혜 덕분이었다. 이제 한국도 한의학을 배척의 대상이 아닌, 국가적 자원이자 소중한 치료 옵션으로 재인식하고 제도를 정비할 때다.이병문 의학전문기자