AI 문명시대 헬스케어의 미래는 어떻게 될까?

제49차 IHF 세계병원대회, 19년만에 19~22일 서울 코엑스 마곡 개최

90개국 2000여명 참가…의료 AI·환자중심·지속 가능한 병원 논의

‘서울선언’ 채택과 세계바이오서밋 동시 개최로 K-메디컬 위상 제고

이미지 확대 대한병원협회 유경하 회장(가운데), 이왕준 부회장(이왕준 명지병원 이사장, IHF 차기 회장 겸 대회장), 구자성 사업위원장이 지난 7일 병협 대회의실에서 기자회견을 갖고 세계병원대회에 대해 설명하고 있다.

세줄 요약 서울서 세계병원대회 개최, AI 헬스케어 미래 논의

예방·진단·치료 전 과정 재편, 책임 있는 활용 강조

세계바이오서밋 동시 개최, 바이오헬스 혁신 모색

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AI(인공지능) 문명 시대로 진입하면서 헬스케어(의료·건강 관리) 분야는 인류 역사상 가장 급격한 패러다임 전환을 맞이하고 있다. 단순한 진단 보조를 넘어, 질병의 예방부터 신약 개발, 맞춤형 치료까지 전 과정이 재편되고 있다.세계적인 심장병 및 디지털 의학 권위자인 에릭 토폴 박사(Eric Topol·스탠스크립 연구소 소장)는 저서 ‘딥 메디슨(Deep Medicine)’에서 “현재 의사들은 환자와 눈을 맞추기보다 컴퓨터 화면(전자의무기록)을 보느라 바쁘지만, AI가 행정 업무, 기록, 데이터 분석을 도맡아 하기 때문에 의사가 환자의 눈을 바라보고 공감하는 ‘진짜 인간적인 의료’를 되찾아 줄 것”이라고 강조한다. 그는 또한 “스마트폰과 웨어러블 기기를 통해 개인의 생체 데이터가 실시간으로 수집되고, AI가 이를 분석해 병에 걸리기 전 미리 경고를 주는 초개인화 예방 의학이 보편화될 것”이라고 전망한다.이처럼 ‘AI 문명시대 헬스케어의 미래’를 핵심으로 내용으로 하는 ‘제49차 국제병원연맹(IHF) 세계병원대회(World Hospital Congress)’가 이달 19일부터 22일까지 서울 코엑스 마곡 컨벤션센터에서 개최된다. 지난 2007년 서울 개최 후 19년 만이며 90개국에서 2000여명(국내 200여명)이 참석할 예정이다.국제병원연맹(IHF)은 전세계 병원 및 의료기관 간의 지식공유, 보건의료 리더십 강화, 환자중심의 의료서비스 품질향상을 위해 노력하는 비영리·비정부 조직이다. 1929년 설립되어 현재 80여개국을 대표하는 200여개 병원협회와 보건의료기관들이 회원으로 활동하고 있으며, 3만 5000여개 병원들이 활동하고 있다. 본부는 2011년 WHO(세계보건기구) 본부가 있는 스위스 제네바로 이전했다. IHF 회장은 전 세계 병원과 의료기관들을 대표하는 최고 권위의 민간 수장이지만, 상징적인 자리로 WHO 사무총장과 달리 권한이 거의 없다. 회장은 특정 국가나 대륙이 독점하지 않고 주로 아시아, 중동, 유럽, 아메리카 등 돌아가면서 맡는다. 대한병원협회는 1966년 IHF에 가입했으며 김광태 병협 명예회장이 2013~2015년 IHF 회장을 역임했고 이왕준 명지병원 이사장이 2027~2029년 회장을 맡을 예정이다.올해 세계병원대회(WHC)의 대주제‘Global Learning, Local Action for Every Patient(글로벌 경험을 지역의 실천으로, 모든 환자를 위해)’이며 소주제는 △병원 리더십과 경영 △디지털 헬스케어와 AI △환자 안전과 경험 △보건·의료 혁신 △지속가능한 의료 등 5가지로 60여개 세션이 진행된다. 연자만 320여 명에 달하는데 이들을 통해 의료 현장의 경험과 정책, 기술 발전이 발표되며 전세계에 공유된다. 특히 대회 마지막날 ‘서울선언’을 채택해 AI 기반의 헬스케어를 현장에서 어떻게 적용할 것인가를 발표할 예정이다. 이 때문에 ‘의료 AI의 실질적인 성과와 책임 있는 활용’이 주요 의제로 다뤄지고 ‘의료 AI의 실질적 성과 창출·기대를 넘어 실제 의료 현장의 변화로’를 비롯해 의료 AI와 병원 운영, 환자안전, 데이터 활용 등을 다루는 다양한 세션이 마련된다. 언어 장벽없이 프로그램에 참여하고, 원활한 소통을 위해 참가자들에게는 AI 기반 다국어 통역도 제공된다.이번 WHC의 또 다른 특징은 2026 세계바이오서밋(World Bio Summit)과의 동시 개최다. 세계바이오서밋은 10월 21~22일 같은 장소에서 개최되며 ‘AI가 불러올 바이오헬스 혁신의 확산’을 주제로 AI가 가져올 신기술(New Science), 바이오헬스 신시장(New Market), 지속가능한 투자(New Finance) 등을 논의한다.대회 기간에는 국내 의료기관과 헬스케어 기업을 세계 병원계에 소개하는 전시회도 열린다. IHF 후원사와 국내 주요 헬스케어 기업 및 병원 등 110여개 부스와 K-컬처 체험관 등이 선보인다. 해외 참가자들의 국내 병원 견학도 예정되어 있다. 서울성모병원, 고려대안암병원, 국립암센터, 국민건강보험 일산병원, 삼성서울병원, 서울대병원, 서울아산병원, 세브란스병원, 이대서울병원 등 15개 의료기관이 참여한다.유경하 대한병원협회 회장은 “대한민국의 의료 현장을 세계에 보여주고 세계의 경험을 우리 의료현장에 다시 담아내는 뜻 깊은 교류의 시간이 될 것”이라고 말했다. 유 회장은 이어 “세계 각국의 병원과 보건의료 리더들이 경험과 지혜를 나누고, 새로운 협력의 길을 여는 자리가 되기를 기대한다”며 “특히 의료 AI가 기술을 넘어 환자와 의료진에게 실질적인 가치를 제공할 수 있도록 글로벌 병원계와 함께 책임 있는 방향을 모색하겠다”고 덧붙였다.이병문 의학전문기자