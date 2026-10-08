“근시는 질병…안경 벗어도 ‘고도근시’ 구조적 위험은 남는다”

대한안과학회 “근시 발생하기 전 하루 2시간 야외활동으로 예방해야”

고도근시 방치하면 황반변성·망막박리·녹내장·백내장 등 위험 높여

청소년 근시 개인·가족에만 맡기지 말고 학교·국가 중심으로 전환을

이미지 확대 대한안과학회 임원진 대한안과학회(이사장 김찬윤·앞줄 가운데)는 8일 ‘제 56회 눈의날’ 기자간담회에 앞서 기념사진을 촬영하고 있다. 대한안과학회 제공

세줄 요약 근시 질병 인식 확산과 국가 관리 필요성 제기

후기 청소년 남성 근시·고도근시 증가 추세

야외활동·정기검진·생애주기별 대응 강조

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고도근시는 굴절교정수술로 시력을 회복해 안경을 벗어도 ‘길어진 안축장(axial length)’으로 인한 망막·시신경 합병증 위험이 남아 ‘근시는 질병’이라는 인식이 세계적으로 확산되고 있는 가운데, 국내 10대 후반 청소년 남성의 경우 10명중 7명이 근시, 5명중 1명이 고도근시로 나타나 대책 마련이 시급하다는 주장이 제기됐다. 이는 2013~2022년 서울지역 병역판정검사를 처음 받은 후기 청소년 남성의 실제 자료로, 근시는 2013년 68.23에서 2022년 73.69%였고, 고도근시(-6.00 디옵터(D) 이상)는 같은 기간 19.20%에서 22.04%로 증가했다. 대표적인 근시 합병증으로 근시성 황반변성, 망막열공·망막박리, 녹내장, 백내장 위험이 증가할 수 있다.대한안과학회(이사장 김찬윤)는 8일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 M 갤러리에서 ‘제 56회 눈의날’ 기자간담회를 갖고, 청소년의 근시진행을 늦추기 위해 하루 40분의 야외활동과 함께 국가차원의 2년에 1회 검진(근시와 밀접한 안축장 측정 및 굴절량)이 반드시 필요하다고 권고했다.김찬윤 안과학회 이사장은 “우리나라 소아·청소년 근시 유병률은 세계적으로도 심각한 수준이며 고도근시 또한 지속적으로 증가하고 있다”며 “근시는 안경 착용으로 끝나는 시력 문제가 아니라 평생 살펴야 할 핵심 보건의료 사안”이라고 강조했다.고재웅 대한안과학회 홍보이사(조선대병원 안과 교수)는 ‘우리 아이들의 눈은 어떻게 달라지고 있나’를 주제로 한 발표에서 “현재 추세가 지속될 경우 2050년 전 세계 6~19세 약 10명 중 4명(39.8%)인 약 7억4000만명이, 13~19세는 52.38%가 근시를 가질 것으로 전망된다”며 “아시아는 6~19세가 68.78%로 예측된다”고 말했다. 이는 국가별 역학자료와 UN(유엔) 인구자료를 합쳐 계산한 예측치다.고재웅 이사는 근시가 고도근시로 진행될 경우 눈의 구조적 변형을 유발해 치명적인 안질환 위험을 급격히 높인다고 경고했다. 근시가 심화돼 안축장이 길어지면 안구를 감싸는 망막 조직이 얇아지고 손상되기 때문이다. 고 이사는 “고도근시 환자는 일반인 대비 망막박리 위험이 최대 12.6배, 녹내장 발생 위험은 4.6배까지 치솟는다. 근시를 단순 시력 문제가 아닌 안구 구조 손상과 중증 합병증을 유발하는 질환으로 바라봐야 하는 이유”라고 짚었다. 그는 또한 “근시가 생기기 전 가능하면 하루 약 2시간 야외에서 보내는 것이 좋다. 이미 근시가 시작됐다면 야외활동과 더불어 정기 검사를 통해 근시가 얼마나 빠르게 진행되는지 확인해야 한다”고 조언했다.유정권 기획이사는 시력교정술을 받은 성인들의 안전 불감증을 지적했다. 유 이사는 “풍선에 바람을 과도하게 넣으면 벽이 얇아지듯, 안구가 앞뒤로 길어지면 망막이 팽창해 외력과 압력에 취약해진다. 라식·라섹이나 렌즈삽입술은 각막 굴절력을 교정해 안경을 벗게 해줄 뿐, 이미 늘어난 안축장과 약해진 망막 상태를 되돌리지는 못한다”고 설명했다. 그는 이어 “수술 후 시력이 정상이어도 근시성 황반병증이나 녹내장, 망막박리 등의 위험은 전혀 줄어들지 않는다”며 “안과 진료 시 과거 고도근시 병력과 수술 전 안과 검사 자료를 의료진에게 알리고 정기검진을 받아야 한다”고 조언했다.학회는 눈앞에 실오라기나 날파리가 급증하는 것 같은 비문증, 번쩍이는 빛이 반복되는 광시증, 시야 일부가 커튼에 가려진 듯한 증상이 나타나면 망막열공이나 망막박리를 의심해 즉시 진료를 받아야 한다고 강조했다.학회는 미국 의사협회(AMA)와 미국 과학·공학·의학원 등 글로벌 학계가 최근 근시를 공식 질병(‘Myopia is formally a disease’)으로 정의하고 있다는 점을 상기시켰다. 이에 맞춰 가정이나 개인에 맡겨진 예방 책임을 학교와 국가 중심 관리체계로 전환해야 한다고 주장했다.대만은 2010년 9월 매일 120분 야외활동을 권장하는 ‘Tian-Tian Outdoor 120’ 정책을 도입해 초등학생 시력 저하율을 낮췄고, 싱가포르는 학교 교육-검진-의료를 연계한 국가프로그램을 운영해 근시 유병률을 떨어뜨렸다. 반면 한국은 초등학교 1학년과 4학년 두 차례에 걸친 시력검사에 머물러 있는데, 2·5·6학년 때 진행되는 경우가 많아 골든타임을 놓치기 쉽다는 게 학회 측 주장이다.유 기획이사는 “근시는 이제 개인의 단순 불편을 넘어 질환 시대로 접어들었다”며 “야외활동 확대로 발생을 늦추고, 아트로핀 점안이나 특수 렌즈 등으로 진행을 억제하며, 성인기 고도근시 합병증을 조기 관리하는 생애주기별 대응이 조속히 정착돼야 한다”고 거듭 강조했다.이병문 의학전문기자