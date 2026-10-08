뇌졸중 재발, 혈압·혈당만이 문제가 아니다…‘아황산가스’ 주목

급성 허혈성 뇌졸중 환자 2만7340명 퇴원 후 대기오염 노출 추적

6개 대기오염물질 중 아황산가스만 재발 연관…노출 길수록 뚜렷

이미지 확대 고려대 구로병원 신경과 이건주 교수, 순천향대 의료IT공학과 황정은 교수, 분당서울대병원 신경과 김성은·배희준 교수(왼쪽부터).

세줄 요약 뇌졸중 재발 예방, 대기환경 변수까지 확대

아황산가스 노출과 재발 위험의 유의한 연관

지속 노출 기간 길수록 위험 증가 경향 확인

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

뇌졸중 환자의 재발 위험을 낮추기 위해서는 혈압과 혈당, 콜레스테롤 관리뿐 아니라 환자가 생활하는 지역의 대기환경도 살펴볼 필요가 있다는 연구 결과가 나왔다. 특히 여러 대기오염물질 가운데 ‘아황산가스(SO₂)’가 뇌졸중 재발과 유의한 연관성을 보인 것으로 나타나 주목된다.고려대 구로병원 신경과 이건주 교수, 순천향대 의료IT공학과 황정은 교수, 분당서울대병원 신경과 김성은·배희준 교수 공동 연구팀은 급성 허혈성 뇌졸중 환자 2만7,340명을 대상으로 퇴원 후 대기오염 노출과 뇌졸중 재발의 관계를 분석한 결과 이같은 사실을 확인했다고 8일 밝혔다.연구팀은 2014년 3월부터 2021년 4월까지 국내 뇌졸중 전향적 다기관 코호트인 CRCS-K-NIH에 등록된 환자를 대상으로 전국 대기측정소 자료를 활용해 환자의 거주지역에서 퇴원 후 3개월간 노출된 대기오염물질의 평균 농도를 추정했다. 분석 대상은 미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM2.5), 이산화질소(NO₂), 아황산가스, 일산화탄소(CO), 오존(O₃) 등 6개 물질이었다. 이후 1년간 뇌졸중 재발 여부를 추적했다.분석 결과는 예상 밖이었다. 6개 대기오염물질 가운데 뇌졸중 재발과 통계적으로 유의한 연관성을 보인 것은 아황산가스뿐이었다. 아황산가스 농도가 높을수록 뇌졸중 재발 위험이 증가하는 경향이 확인됐다. 특히 중요한 것은 ‘노출 기간’이었다. 퇴원 후 1개월간의 평균 아황산가스 농도에서는 뚜렷한 연관성이 확인되지 않았지만, 2개월로 기간을 늘리자 연관성이 강해졌고 3개월에서는 통계적으로 유의한 수준에 도달했다. 단순히 한두 차례 오염에 노출되는 것보다 일정 기간 지속적으로 노출되는 환경이 뇌졸중 재발과 관련될 가능성을 시사하는 대목이다.지역별로는 인천·울산·부산 등 주요 항만지역에서 아황산가스 농도가 상대적으로 높았다. 그러나 이들 3개 도시 거주자를 모두 제외한 추가 분석에서도 뇌졸중 재발과의 연관성이 유지돼 특정 지역의 특수한 환경만으로 설명하기는 어려웠다.이번 연구의 의미는 뇌졸중 이차예방 범위를 ‘환자의 몸’에서 ‘환자가 생활하는 환경’으로 넓혔다는 데 있다. 그동안 뇌졸중 재발을 막기 위해 혈압·혈당·지질 조절과 항혈전제 등 약물치료가 핵심으로 강조됐다. 이번 결과는 여기에 대기질이라는 환경적 요인도 함께 고려할 필요가 있음을 보여준다.다만 아황산가스가 뇌졸중 재발의 직접적인 원인이라고 단정해서는 안 된다. 관찰연구인 만큼 인과관계를 입증한 것은 아니며, 특정 아황산가스 농도를 기준으로 치료나 생활방식을 결정할 단계도 아니다.연구팀은 환자들이 기존의 이차예방 치료를 충실히 유지하면서 대기질 정보를 참고하는 것이 필요하다고 강조했다. 이번 연구는 뇌졸중 재발 예방이 약물과 생활습관 관리에만 머무르지 않고, 환자가 살아가는 환경까지 아우르는 방향으로 확대될 가능성을 보여줬다는 점에서 의미가 있다.이병문 의학전문기자