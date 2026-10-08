단국대병원, 재난·응급의료 ‘최고’…유공기관 선정

세줄 요약 충남도지사 표창 및 유공기관 선정

권역응급의료센터·외상센터 운영

모자의료·정신응급 대응 확대

이미지 확대 단국대병원 충남권역응급의료센터 의료진이 환자를 이송하고 있다. 단국대병원 제공

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단국대병원(병원장 김재일)은 지역 재난·응급의료 발전 기여 공로를 인정받아 충청남도지사 표창을 받았다고 8일 밝혔다. 중증응급환자 진료와 지역 응급의료 협력체계 구축 등에 기여한 공로도 인정받아 유공기관에도 선정됐다.단국대병원은 충남권역응급의료센터와 충남권역외상센터를 운영하며 중증응급환자의 최종 치료와 중증외상환자의 전문치료를 담당하고 있다.모자의료 진료협력 대표기관으로도 선정된 단국대병원은 권역정신응급의료센터 지정을 통해 고위험 산모·신생아와 정신응급환자까지 대응 영역을 넓히며 지역 응급의료 안전망을 강화해 왔다.충남 닥터헬기도 운용하며 의료취약지의 중증응급환자를 신속히 이송해 치료로 연계하고 있다.김재일 단국대병원장은 “지역민 생명과 안전을 지키기 위해 재난·응급의료 현장에서 의료진과 직원들이 함께 노력해 온 결과”라며 “지역 의료기관과 유관기관 간 협력을 강화하고, 중증응급환자가 적시에 필요한 치료를 받을 수 있도록 응급의료 대응 역량을 더욱 높이겠다”고 말했다.천안 이종익 기자