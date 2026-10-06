근시, 안경으로 교정하면 끝? NO…소아기부터 평생 관리해야

서울지역 19세 남성 52만명 분석해보니 근시 73.69%·고도근시 22.04%

대한안과학회, ‘2026 눈의 날 팩트시트’ 공개…하루 2시간 야외활동 권고

이미지 확대 김찬윤 대한안과학회 이사장

세줄 요약 근시를 평생 관리할 눈 건강 문제로 재정의

소아기 예방·진행 억제·성인 합병증 관리 강조

눈의 날 팩트시트로 국내외 근시 현황 공개

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대한안과학회(이사장 김찬윤, 이하 ‘학회’)는 8일 오전 10시 서울 마포구 호텔 나루 서울 M갤러리에서 제56회 눈의 날 기자간담회를 열고, ‘2026 눈의 날 팩트시트’를 공개한다고 6일 밝혔다.올해 눈의 날 주제는 ‘근시관리, 평생 눈 건강의 시작입니다’다. 근시가 생기기 전에는 시작을 늦추고, 이미 시작됐다면 진행을 줄이며, 성인이 된 뒤에는 관련 합병증을 조기에 발견하는 생애주기별 관리의 중요성을 알리는 것이 목표다.학회는 이번 팩트시트에 △세계와 한국의 소아·청소년 근시 현황 △야외활동 등 근시 예방 근거 △해외 근시 관리 사례 △소아·청소년기 근시 진행 평가와 억제 치료 △성인 고도근시의 주요 합병증과 경고 증상 등을 담았다. 근시를 안경 도수의 문제로만 보지 않고 소아기부터 성인기까지 이어지는 ‘평생 눈 건강 관리’의 관점에서 정리했다.2013~2022년 서울지역에서 병역판정검사를 처음 받은 19세 남성 51만9703명을 분석한 연구에서는 2022년 근시 유병률이 73.69%, 고도근시는 22.04%로 나타났다. 이 연구에서 고도근시는 구면도수에 난시도수의 절반을 더한 ‘구면등가 굴절력’이 한쪽 눈이라도 -6.0디옵터(D) 이하인 경우로 정의했다. 다만 서울지역 19세 남성을 대상으로 한 결과여서 한국 청소년 전체의 유병률을 뜻하지는 않는다.학회는 근시가 아직 생기지 않은 어린이에게는 가능하면 하루 약 2시간 야외활동을 확보하도록 권고했다. 이미 근시가 시작됐다면 안경 도수뿐 아니라 진행 속도를 확인하고 필요한 경우 진행 억제 치료를 고려해야 한다. 성인이 된 뒤에도 과거 고도근시였다면 망막·황반·시신경 상태를 지속적으로 살피는 것이 중요하다.이번 기자간담회에서는 고재웅 대한안과학회 홍보이사가 ‘우리 아이들의 눈은 어떻게 달라지고 있나’를 주제로 세계와 한국의 근시 변화와 생활환경, 예방 근거를 발표한다. 이어 유정권 대한안과학회 기획이사가 ‘안경 교체에서 평생 눈 건강 관리로’를 주제로 소아기 근시 진행 평가와 치료부터 성인기 고도근시 합병증 관리까지 설명한다.김찬윤 대한안과학회 이사장은 “근시는 단순한 시력 교정의 문제가 아니라 조기에 예방하고 지속적으로 관리해야 할 중요한 눈 건강 문제”라고 강조했다.한편 대한안과학회는 1947년 창립 이래 한국 안과의학을 선도해 온 학술단체로, 급변하는 의료환경에 능동적으로 대응하기 위해 노력하고 있다. 김찬윤 이사장은 취임과 함께 △안과의 ‘필수의료’ 재정립 △적정 수가와 강력한 윤리로 지속가능한 진료환경 구축 △국제협력·연구투자 확대를 통한 학술 경쟁력 강화 △전공의·전임의 교육체계 고도화를 통한 차세대 인재 양성의 4대 비전을 제시하고 있다.이병문 의학전문기자