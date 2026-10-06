GC녹십자, 자체 개발한 아젤라산 여드름 치료제 ‘아젤라힐크림’ 출시

국내 제약사 최초 품목허가에 이어 시장 출시…자체 개발 및 생산

아젤라산 함유 여드름 치료제…라미네이트 튜브 적용, 편의성 향상

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세줄 요약 자체 개발 아젤라산 여드름 치료제 출시

국내 제약사 최초 품목허가 뒤 시장 진입

사용 편의성 높인 일반의약품 선보임

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GC녹십자(대표 허은철)는 자체 개발 및 생산한 아젤라산 성분의 여드름 치료제 ‘아젤라힐크림(사진)’을 새롭게 출시했다고 6일 밝혔다.이번에 출시한 ‘아젤라힐크림’은 GC녹십자가 자체 개발한 아젤라산 성분의 일반의약품이다. 지난 7월 국내 제약사 최초로 품목허가를 획득한 데 이어, 이번 출시를 통해 국내 제약사 중 처음으로 국내 시장에 선보이게 됐다.아젤라힐크림의 주성분인 아젤라산은 여드름 치료에 사용되는 성분으로, 국내를 비롯해 미국, 유럽, 일본 등의 여드름 치료 가이드라인에서도 활용되고 있다. 염증성 여드름을 비롯해 화이트헤드, 블랙헤드 등 다양한 형태의 여드름 치료에 사용된다.GC녹십자는 제품 개발 과정에서 사용 편의성도 고려했다. ‘아젤라힐크림’에는 라미네이트 튜브를 적용했으며, 자체 기술력으로 발림성을 높였다.또한 GC녹십자가 제품을 자체 개발 및 생산함으로써 기존 수입 제품 중심이었던 국내 아젤라산 여드름 치료제 시장에서 소비자의 선택 폭을 넓힐 수 있을 것으로 기대된다.정재은 GC녹십자 브랜드매니저는 “아젤라힐크림은 GC녹십자가 자체 개발하고 생산하는 아젤라산 성분의 여드름 치료제로, 제품의 효과뿐만 아니라 소비자의 사용 편의성까지 고려해 개발했다”며 “금년부터 적극적인 소비자 광고도 진행할 예정인 만큼, 여드름 치료를 위한 새로운 선택지로 자리매김할 수 있도록 브랜드 인지도를 높여 나가겠다”고 말했다.한편, ‘아젤라힐크림’은 일반의약품으로 가까운 약국에서 구매할 수 있다.이병문 의학전문기자