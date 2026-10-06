‘근육’ 지켜야 노후가 ‘탄탄’

노년 건강 핵심 열쇠

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세줄 요약 근육 단련이 면역력·혈류 개선에 기여

40~50대 이상, 하체 근력운동 병행 필요

짧은 근력운동도 사망·질병 위험 감소

2026-10-06 13면

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사이토카인은 지방 분해를 촉진해 다이어트와 치매 예방에 도움을 주며, 동맥의 염증을 억제해 동맥경화를 예방하는 효과가 있다. 특히 가을철 햇볕을 쬐며 운동하면 근육, 관절 및 뼈의 퇴행성 변화를 지연·방지하고 뼈를 강하게 만들어 골다공증을 예방해준다.미국 하버드대는는 연구 보고서를 발표한 바 있다.운동은 크게 유산소 운동(Aerobic Exercise)과 무산소 운동(Anaerobic Exercise)으로 나뉜다. 대표적인 유산소 운동은 등산, 조깅, 자전거 타기, 수영, 테니스, 배드민턴, 빨리 걷기 등이다. 체지방을 태우는 데 집중하는 유산소 운동은 1주일에 3~4회 이상, 한 번에 1시간 이내가 가장 적당하다. 근력을 강화하는 무산소 운동은 역기, 완력기, 웨이트 트레이닝 등이 있으며, 유산소 운동과 함께 15분 정도 병행하면 근력 회복에 상당한 도움을 준다.이처럼 운동은 긍정적인 효과가 많지만 나이, 성별, 질환 유무에 따라 달리해야 한다. 특히 복부지방이나 내장지방이 많은한다.근육이 줄어드는 ‘근감소증’은 대표적인 노화 현상 중 하나다. 근감소증으로 인해 근육을 비롯해 관절, 연골, 추간판 같은 운동기관이 약해져 운동기능이 저하된 상태를 ‘로코모티브 신드롬(Locomotive Syndrome·운동기능저하증후군)’이라고 부른다.신규철 제일정형외과병원장(정형외과 전문의)이 건강보험공단 자료(2018년)를 활용해 분석한 결과에 따르면, 65세 이상 고령층이 사망하기 전 약 10년간 요양병원(평균 460일)과 요양원(평균 904일)을 이용하는 데 드는 비용은 연간 3000만원에 달한다. 이를 바탕으로 계산할 때 근육 1㎏ 감소에 따른 직접 비용은 약 400만~600만원이며, 여기에 2년간의 간병비와 삶의 질 저하에 따른 손실까지 따지면 근육 1㎏의 가치는 1400만~1600만원, 미래 물가상승률을 감안하면 그 이상이 될 것이라고 추산했다.근육은 20~30대를 정점으로 조금씩 감소하기 시작해 60대부터 속도가 빨라지고, 70대에 접어들면 더욱 가파르게 줄어든다. 75세 시점의 근육량은 연간 0.6~1% 감소하지만, 근육을 사용해 내는 힘인 ‘근력’의 감소는 연간 2~4%로 훨씬 심각하다. 근육 노화는 근육과 신경이 연결되는 부위(신경근 접합부)에서 시작되며, 근육을 지배하는 신경세포까지 변성되면 회복이 매우 어려워진다.근육은 200여종, 그 수는 약 650개에 달하며 힘줄로 뼈와 연결되어 몸안에서 움직임이 가능한 모든 곳에 존재한다. 근육은 몸무게의 약 절반을 차지하며 체온의 40% 이상을 만들어 낸다. 특히하는 것으로 알려져 있다. 또한 근육량이 많을수록 당뇨병 위험도 크게 줄어든다. 우리가 음식을 통해 섭취한 탄수화물(포도당)의 약 70%는 골격근(특히 허벅지 근육)에서 소모되고 저장되기 때문이다.우리 몸의 3대 근육은 골격근(뼈에 붙은 근육), 심장근(심장 주변 근육), 평활근(내장기관을 감싸는 근육)이지만, 그중에서도 건강의 핵심은 골격근과 하체 근육이다. 하체는 신체 근육의 약 50% 이상이 모여 있는 곳으로 몸 전체의 건강과 균형을 유지하는 데 결정적인 역할을 한다.덴마크에서 중고령 2800명을 대상으로 신체 치수와 건강 상태를 측정하고 약 12.5년 동안 추적 관찰한 결과, 남녀 모두 허벅지 둘레가 62㎝ 이하로 내려가면 치수가 작을수록 전체 사망 위험이 크게 증가하는 것으로 나타났다.근육은 운동할 때 자라는 것이 아니라, 운동 후 휴식하고 영양을 섭취할 때 자란다. ‘강한 저항 운동 → 근섬유의 미세한 상처·파열 → 단백질 섭취 및 휴식 → 초과 회복(기존보다 더 두껍게 결합) → 근육 성장’의 단계를 거쳐 단단해진다.근육을 키우기 위해 헬스장에서 땀을 뻘뻘 흘리며 1~2시간씩 운동해야 한다는 생각은 오해다. 전문가들은 짧은 시간이라도 올바른 방법으로 하면 충분히 효과를 볼 수 있다고 조언한다. 일본 근육 연구자인 사사키 카즈시게 도쿄대 대학원 교수는“일주일에 총 30~60분이 근력 운동의 최적 시간이며, 하루에 단 6분씩 주 5일(총 30분)부터 시작해 점차 운동량을 늘려나가는 것이 좋다”고 설명한다. 실제로 연구 결과에 따르면하는 것으로 나타났다.집이나 실내에서 별도 기구없이 할 수 있는 하체 근력운동은 스쿼트(Squat), 런지(Lunge), 슬로우 버피(Slow Burpee) 등이다. 허벅지와 엉덩이 근육을 키우는 데 좋은 스쿼트는 무릎이 발끝보다 앞으로 너무 나가지 않도록 주의하며, 의자에 앉았다 일어나는 느낌으로 진행한다. 무릎이 아프다면 벽에 등을 대고 버티는 ‘월 스쿼트’로 대체한다. 런지는 한발씩 앞으로 내딛으며 주저앉는 동작으로, 하체 균형 감각과 엉덩이 근육(둔근)을 집중적으로 발달시킨다. 슬로우 버피는 점프 없이 한 발씩 뒤로 뻗었다가 돌아오는 동작으로, 전신 근력을 사용하면서도 관절에 무리가 없다.맨몸 운동이 지루하거나 자극이 부족할 때는 밴드를 발로 밟고 양손으로 당기는 동작(바이셉스 컬, 숄더 프레스)이나 문에 걸고 당기는 동작(로우)을 통해 안전하게 상체 근력을 키울 수 있다. 집에 있는 가벼운 덤벨이나 500㎖ 생수병에 물을 채워 들고 스쿼트를 하는 것도 효과적이다.또한 쾌적한 헬스장 기구 운동은 부상 위험이 적다. 레그 프레스(Leg Press)는 허리에 무리를 주지 않으면서 무거운 무게로 허벅지 근육을 안전하게 자극할 수 있고, 렛풀다운(Lat Pulldown)은 앉아서 바를 아래로 당기는 등 운동으로 등 근육을 자극해 대사율을 높여준다. 체스트 프레스(Chest Press)는 앉아서 앞으로 미는 가슴 운동으로, 상체 전면 근육을 발달시켜준다.이병문 의학전문기자