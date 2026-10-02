GC녹십자 “가족社가 축적해 온 역량과 AI기술 활용해 경쟁력 강화”

창립 59주년 기념식 개최…계열사 및 전국 사업장 임직원 참여

이미지 확대 허일섭 GC(녹십자홀딩스) 회장(왼쪽에서 다섯 번째)과 임직원들이 창립 59주년 기념식을 갖고 축하 떡을 자르고 있다.

세줄 요약 창립 59주년 기념식 개최, 성과 공유

AI·데이터 활용 강조, 생산성 혁신 당부

가족사 역량 연결해 미래 성장축 확보

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GC녹십자(대표 허은철)는 창립 59주년(10월 5일)을 맞아 경기도 용인 본사에서 창립기념식을 진행했다고 2일 밝혔다.허일섭 GC(녹십자홀딩스) 회장은 창립기념사에서 “올해 우리는 핵심 사업의 경쟁력을 입증하고 미래 성장축을 확보하며 큰 도약을 위한 기반을 다졌다”며 알리글로의 미국 시장 성장과 글로벌 사업 확장 등 각 가족사가 주요 사업에서 성과를 이어가고 있다고 전했다. 이어 “AI와 데이터 활용 역량이 기업 경쟁력의 새로운 기준이 되고 있는 만큼, 모든 임직원이 이를 적극 활용해 생산성과 효율성을 높이고 일하는 방식을 혁신해야 한다”고 강조했다. 또한 내년 창립 60주년을 앞두고 “각 가족사가 축적해 온 기술과 경험, 성과와 강점을 유기적으로 연결해 더 큰 가치를 만들어 나가자”고 임직원들에게 당부했다.이날 행사에서는 회사 발전에 기여한 임직원들에게 ‘녹십자대장’을 비롯한 각종 포상이 수여됐다.녹십자대장은 남효정 GC녹십자 Discovery2팀 팀장이, 녹십자장은 배백식 GC녹십자 전략/사업개발실 실장, 김영석 GC녹십자EM 기술영업1팀 팀장 등 4명이 수상했다. 이 밖에 GC 준법지원실 경영진단팀 등 23개팀이 단체 표창을 받았고, 오창택 GC녹십자웰빙 MA/TR팀 팀장 등 66명은 우수 표창을, 김석훈 이니바이오 대표를 비롯한 332명은 근속 표창을 각각 수상했다.이번 창립기념식은 GC녹십자를 포함한 16개 계열사가 함께했으며, 오창, 화순, 음성공장을 비롯한 전국 사업장은 온라인을 통해 기념식을 함께했다.이병문 의학전문기자