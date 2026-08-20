충남 내포어린이병원 ‘천안 단국대병원’ 위탁 운영…2028년 10월 개원

세줄 요약 단국대병원, 내포 어린이병원 위탁 운영기관 선정

2028년 4월 완공·10월 개원 목표 제시

소아 전용 응급실·42병상 갖춘 특화 병원 추진

이미지 확대 2028년 개원 예정인 내포어린이병원 조감도. 도 제공

이미지 확대 박수현 충남지사가 20일 내포 어린이병원 위탁 운영안을 설명하고 있다. 이종익 기자

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충남도가 천안 단국대병원을 내포신도시 종합의료시설 1단계 사업인 ‘내포 어린이병원’ 위탁 운영 기관으로 최종 선정했다.박수현 지사는 20일 기자간담회에서 “도내 거점 대학병원이자 상급종합병원인 단국대병원과 함께 내포 어린이병원을 2028년 정상 개원할 것”이라고 밝혔다.그는 “애초 위탁 운영이 계획됐던 서울의 대형 병원은 경기도 남쪽에서 경영이 사실상 어려운 상황”이라며 그동안 연세의료원과 협의 종료 사실을 공개했다.내포신도시 의료시설용지(홍성군 홍북읍)에 도가 직접 건립 중인 내포 어린이병원은 6000㎡의 부지에 건축 연면적 5326㎡, 지상 3·지하 1층 규모다.지난 4월 착공 이후 현재 터파기 공사가 진행 중인 병원은 487억 원의 사업비를 투입한다. 2028년 4월 완공해 시운전을 거쳐 같은 해 10월 문을 열 계획이다.병원은 소아청소년과 전문 의료 인프라 확충 시급성에 따라 소아 전용 응급실과 7개 소아 진료실, 42개 입원 병상을 갖춘 특화 병원으로 운영한다.박 지사는 “단국대병원은 권역모자의료센터 운영 등 고위험 임산부와 중증 신생아 치료 역량이 입증된 소아 진료 전문 기관”이라고 설명했다.이어 “도는 단국대병원과 함께 의료진 구성, 진료 체계, 장비 도입, 본원과의 연계 방안 등 운영 전반을 협의해 2028년 10월 개원을 차질 없이 진행할 것”이라고 강조했다.2단계 사업으로 계획 중인 중증전문진료센터는 현재 진행 중인 타당성 조사 용역 결과와 정책적·재정적 여건 분석 결과에 따라 구체적인 추진 방향을 결정할 계획이다.박 지사는 “2단계 사업은 대규모 재정이 수반되는 만큼 타당성과 재정 효율성을 객관적으로 검증하고, 임대형 민자사업(BTL) 등 다양한 방식과 타 지자체 사례를 종합 검토할 것”이라고 말했다.천안 이종익 기자