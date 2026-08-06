극한 폭염에 온열질환 사망자 5일 연속 발생

전북 김제서 70대 남성 사망

이미지 확대 폭염특보가 내려진 6일 서울 송파구 한 조형물에 현재 온도가 표시돼 있다. 연합뉴스

세줄 요약 극한 폭염 속 온열질환 사망 5일 연속 발생

전날 응급실 환자 208명, 사흘째 200명대

올해 추정 사망자 23명, 누적 환자 2665명

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

연일 이어지는 극한 폭염에 올여름 들어 처음으로 5일 연속 온열질환 추정 사망자가 발생했다. 온열질환자 수는 사흘 연속 200명을 넘겼다.6일 질병관리청에 따르면 전날 응급실 500여곳을 찾은 온열질환자는 총 208명으로 이 중 1명이 숨졌다. 온열질환으로 인한 인명피해는 5일 연달아 발생하고 있다.전날 사망한 사람은 전북 김제에 사는 70대 남성으로, 길가에서 온열질환을 겪은 것으로 조사됐다.지난달 29일에 온열질환으로 응급실을 찾았다가 전날 사망한 사례도 뒤늦게 확인됐다. 사망자는 부산진구에 살던 70대 남성으로, 집에서 온열질환이 발생한 것으로 조사됐다. 이로써 질병청이 올해 5월 15일부터 가동한 온열질환 감시체계에 잡힌 추정 사망자는 모두 23명이다.온열질환자는 총 2665명으로 늘었다. 지난 1, 2일에는 온열질환자가 각각 100명대로 발생했지만 전날까지 사흘 연속 200명대로 환자가 속출하고 있다.올해 전체 온열질환자는 지난해 같은 기간(3300명)보다 적지만, 전날 하루 환자수는 지난해(62명)의 3.4배나 된다. 올여름 온열질환자의 77.5%는 남성, 33.8%는 65세 이상 노인이었다.세종 김우진 기자