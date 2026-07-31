폭염에 20대 기저질환자 온열질환으로 숨져…올여름 사망자 총 13명

전날 응급실 찾은 온열질환자 56명
올여름 총 1710명…남성이 77.6%
기록적인 폭염이 이어지면서 부산에 사는 20대가 온열질환으로 사망한 것으로 집계됐다. 이로써 올여름 온열질환감시체계에 잡힌 사망자는 총 13명이다.
31일 질병관리청에 따르면 전날 전국 응급실 500여곳을 찾은 온열질환자는 모두 56명이다. 이 가운데 부산에 사는 20대 남성 1명이 숨졌다. 이 남성은 기저질환이 있었으며 집에서 응급실로 실려 갔다. 질병관리청은 온열질환으로 사망한 것으로 추정되는 인원을 집계해 매일 발표한다.
이로써 온열질환감시체계에 잡힌 올해 발생 환자는 5월 15일부터 전날까지 총 1701명으로 늘었으며 사망자는 총 13명이다.
전날 발생한 온열질환자를 지역별로 보면 경기도에서 9명으로 가장 많이 집계됐다. 전날 최고기온 40.3도를 기록한 양산이 있는 경남(7명)이 경기도의 뒤를 이었다.
올여름 발생한 온열질환자 중 남성은 77.6%(1320명)이었고 연령별로는 65세 이상(537명)이 31.6%를 차지했다. 질환별로 보면 열탈진(61.1%), 열사병(16.3%), 열경련(12.2%), 열실신(9.3%) 순이었다. 온열질환 발생 장소는 작업장(26.6%), 논밭(14.7%) 등 실외(79.4%)가 대부분이었다.
세종 김우진 기자
세줄 요약
- 부산 20대 기저질환자 온열질환 사망
- 올여름 온열질환 사망자 13명 집계
- 전날 전국 응급실 환자 56명 발생
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