천안시, 스타트업 기술로 ‘구강·전신건강’ 통합관리 모델 구축

세줄 요약 혁신제품 시범구매사업 선정, 현장 실증 추진

구강검진·건강정보 연계, 맞춤형 서비스 제공

국립치의학연구원 유치 명분 강화 기대

이미지 확대 국립치의학연구원 가상 이미지. 천안시 제공

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충남 천안시는 조달청의 ‘2026년 혁신제품 시범구매사업’에 선정돼 구강건강 기반 헬스케어 통합관리 플랫폼 실증사업을 추진한다고 26일 밝혔다.이번 사업은 공공기관이 혁신제품을 실제 행정현장에서 사용해 보고 성능과 효과를 검증하는 제도다.시는 치주질환과 전신건강 간 상관관계를 분석하고, 시민 건강상태를 통합 관리하는 디지털 헬스케어 플랫폼을 행정 현장에 시범 적용할 계획이다.이 플랫폼은 구강검진·건강·생활습관 정보 등을 연계·분석해 치주질환과 만성질환(당뇨·심혈관질환) 간의 관계를 파악하고 개인별 맞춤형 서비스를 제공하는 모델을 실증하게 된다.시는 시범 사업이 지역 스타트업 기술을 실제 적용하는 현장형 실증 모델로서 국립치의학연구원 유치 당위성을 뒷받침할 것으로 기대한다.시 관계자는 “연구기관 유치, 덴탈케어 스타트업 육성, 공공 테스트베드 제공을 연계해 치의학 연구와 산업, 창업이 함께 성장하는 선순환 구조를 만들어가겠다”고 말했다.천안 이종익 기자