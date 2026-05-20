경북 울진군의료원, 고령환자 맞춤형 저상침대 도입…낙상 사고 예방

세줄 요약 울진군의료원 전동 저상침대 120대 도입

고령 환자 낙상 예방과 안전 강화 추진

치료 편의·간호 효율 개선 기대

이미지 확대 경북 울진군 울진군의료원에 최근 도입된 최신형 전동 저상침대. 울진군 제공

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경북 울진군이 고령화 추세에 발맞춰 공공의료 개선에 나선다.군은 입원환자의 낙상 사고 예방과 환자 안전 강화를 위해 울진군의료원에 최신형 전동 저상침대 120대를 신규 도입해 병동 내 입원 치료 환경 개선에 나섰다고 20일 밝혔다.이번에 도입된 저상침대는 침대 높이를 최저 23㎝에서 최대 63㎝로 조절할 수 있는 장비다. 낙상 사고 발생 시 충격을 최소화해 2차 안전사고를 예방할 수 있도록 제작됐다. 또한 등받이 각도 조절과 높낮이 조절 기능 등을 갖춰 환자의 신체 상태와 치료 편의성을 고려한 것이 특징이다.의료원 입원환자 중 65세 이상 고령층 비율이 83.6%에 달하는 만큼 이번 도입을 통해 고령 환자와 거동이 불편한 환자의 이동 및 자세 변경이 한층 수월해질 것으로 기대된다. 의료진 역시 환자 간호와 진료 과정에서 보다 효율적으로 업무를 수행할 수 있을 것으로 전망된다.의료원은 서비스 향상을 위해 병실 내에서 혈압, 맥박, 활력징후 체크를 실시간으로 기록할 수 있는 바이탈 전산화 시스템 도입 등 사업을 추진 중이다.조영래 의료원장은 “입원환자들이 편안하고 안정적인 환경에서 치료받을 수 있도록 노력해 신뢰받는 공공의료기관으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.울진 김형엽 기자