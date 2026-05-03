경북도, 첨단 바이오 산업 성장 이끈다…신약·재생의료 공모 잇단 선정

세줄 요약 경북도, 포스텍 주도 공모사업 잇따라 선정

5년간 341억원 투입해 신약·재생의료 개발

첨단 바이오 산업 성장 동력 확보 기대

이미지 확대 대구·경북 지역 바이오 분야 협력 기관 현황. 경북도 제공

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경북도가 첨단 바이오 연구개발(R＆D)을 통해 지역 경제 성장 동력을 확보한다.도는 최근 포스텍(포항공대) 주도로 과학기술정보통신부 바이오 의료기술 개발 공모사업에 잇따라 선정되면서 향후 5년간 총 341억원의 사업비를 투입해 신약 및 재생의료 기술 개발에 나선다고 3일 밝혔다.총 216억원이 투입되는 ‘차세대 고리형 펩타이드 의약품 디스커버리 플랫폼 연구’는 포스텍 이지오·임현석 교수팀을 필두로 대구경북첨단의료산업진흥재단 등 지역 내 바이오 거점 기관 컨소시엄으로 추진한다. 고리형 펩타이드는 차세대 의약품으로 주목받는 물질이다.이 사업을 통해 ▲인공지능(AI)과 대형 구조 규명 장비를 연계한 산학연 협력 연구소 설립 ▲경구 투여가 가능한 고리형 펩타이드 상용화 기술 개발 ▲후보 물질의 유효성 평가 및 기업 지원 체계가 마련될 전망이다. 이는 기존 주사제 중심의 치료제를 먹는 약으로 전환하는 혁신적인 공정 기술 확보를 목표로 한다.‘AI-조직공학-프린팅 피드백 기반 장기 특이적 재생 신약용 바이오 잉크 설계·검증 플랫폼 개발’ 사업에는 5년간 125억원이 투입된다. 포스텍 이준민 교수팀이 주도하는 이 사업은 맞춤형 장기 재생의 핵심 소재인 ‘바이오 잉크’ 혁신에 집중한다.주요 연구 내용으로는 ▲치료 및 재생 목적에 최적화된 바이오 잉크 소재 발굴 및 라이브러리 구축 ▲AI 기반 장기 특성 반영 모델링 플랫폼 고도화 등이다. 바이오 잉크는 살아있는 세포와 생체 적합성 재료를 혼합한 물질로, 바이오 프린터를 통해 인체 조직이나 장기 유사체를 만드는 데 필수적인 핵심 소재다. 특정 장기의 특성에 최적화된 ‘장기 특이적’ 소재를 개발하는 데 방점을 두고 있다.도 관계자는 “이번 공모 선정은 도가 역점 추진하고 있는 첨단재생의료 산업을 이끌어갈 중요한 성과”라며 “사업의 차질 없는 수행을 위해 지원하고, 향후 지역 바이오 산업과 지역 경제 성장 동력으로 기여할 수 있도록 할 것”이라고 했다.안동 김형엽 기자