포항시-포스텍, 인공지능 활용해 위고비급 신약 개발 나선다

세줄 요약 포항시-포스텍, AI 신약 플랫폼 사업 선정

2030년까지 216억원 투입, 고리형 펩타이드 개발

경구용 상용화·후보물질 평가·검증 추진

이미지 확대 경북 포항시청 전경. 포항시 제공

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경북 포항에 인공지능(AI)을 이용한 신약 개발 플랫폼이 구축된다.포항시는 과학기술정보통신부가 주관하는 ‘2026년 바이오·의료기술개발사업’ 신규 과제 공모사업 중 ‘AI 융합 차세대 고리형 펩타이드 의약품 플랫폼 구축’ 사업에 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.공모를 통해 시는 포스텍(포항공대)과 2030년까지 5년간 총사업비 216억원(국비 180억, 지방비 36억)을 투입해 차세대 신약 개발 플랫폼 구축에 나설 예정이다.‘펩타이드’는 두 개 이상의 아미노산이 결합해 연결된 사슬 형태의 구조물이다. 특히 ‘고리형 펩타이드’는 일반 펩타이드 대비 안정된 구조로 생체 내 높은 안정성과 향상된 세포 투과성 등의 장점을 가지고 있어 의학과 산업 분야에서 활용도가 높다.최근 전 세계적 열풍을 일으킨 비만 치료제 ‘위고비’가 펩타이드를 활용한 대표적인 신약이다. 글로벌 제약사에서도 고리형 펩타이드 의약품 기술을 활용한 신약 개발에 몰두하고 있다.사업을 통해 ▲고리형 펩타이드 디자인 연구 장비 도입 및 오픈랩 구축 ▲경구용 펩타이드 상용화 기술 개발 ▲후보 물질 약물성·안정성 평가 등을 중점으로 추진할 계획이다.포항에는 방사광가속기, 극저온전자현미경 등 첨단 인프라가 조성돼 있어 이를 활용한 시너지 효과도 기대된다. 또한 대구경북첨단의료산업진흥재단(K-MEDI Hub)과 공동 협력을 통해 약효 유효성 평가까지 진행해 후보 물질 발굴부터 검증까지 신약 개발 전주기 플랫폼을 완성할 방침이다.장상길 포항시장 권한대행은 “AI와 첨단 바이오 인프라를 융합해 포항의 바이오산업 경쟁력을 한 단계 높이는 계기가 마련됐다”며 “새로운 미래 먹거리를 마련할 제약 기술 개발을 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.포항 김형엽 기자