사회 보건·의료 [인사] 식품의약품안전처

김우진 기자 수정 2026-03-13 12:36 입력 2026-03-13 12:36 

■식품의약품안전처 

◇국장급 
△의약품안전국장 신준수 
△바이오생약국장 안영진 
△의료기기안전국장 김명호 
△서울지방식품의약품안전청장 김상봉 
△경인지방식품의약품안전청장 이남희

◇과장급 
△대변인 현진우 
△규제과학정책추진단장 김영주 
△소비자위해예방국 담배유해성관리TF팀장 임현진 
△의약품안전국 의약품허가총괄과장 김남수 
△의료기기안전국 혁신진단기기정책과장 장민수 

세종 김우진 기자