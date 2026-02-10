의대생 5년간 평균 668명씩 더 뽑는다

복지부, 단계적 증원 로드맵 확정

이미지 확대 정은경(왼쪽 사진) 보건복지부 장관과 김택우(오른쪽 사진) 대한의사협회 회장이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 보건의료정책심의위원회에 참석하기 위해 각각 회의장으로 이동하고 있다. 김 회장은 이날 의과대학 입학 정원 규모를 정하는 표결 과정에서 기권표를 던진 뒤 퇴장한 것으로 알려졌다.

정부가 2027학년도 의과대학 입학정원을 490명 늘린다. 이후 2028~2029년에는 해마다 613명, 2030년부터는 연 813명씩 확대한다. 5년간 누적 증원 규모는 3342명, 연평균 668명이다.보건복지부는 10일 서울 정부서울청사에서 보건의료정책심의위원회(보정심)를 열고 2027~2031학년도 의사 인력 양성 규모를 확정했다. 증원 대상은 서울을 제외한 전국 32개 의과대학으로 증원 인력 100%가 지역의사제에 투입된다. 2025학년도 한 차례 대폭 증원(3058→4567명) 이후 원점으로 돌아갔던 정원을 이번에는 5년 단위 로드맵에 따라 단계적으로 늘리는 ‘계획 증원’ 체제로 전환했다.연도별로 보면 기존 의대는 2027년 490명을 시작으로 2028~2029년 613명씩 증원된다. 2030년부터는 공공의대와 의대가 없는 지역에 신설되는 ‘지역 신설 의대’가 100명씩 학생을 선발해 연간 증원폭이 813명으로 커진다. 이에 따라 5년간 추가 인원은 총 3342명이다.전체 의대 정원은 현재 3058명에서 2027년 3548명, 2028~2029년 3671명, 2030년 이후 3871명 수준으로 늘어날 전망이다. ﻿정부는 교육 현장의 부담을 고려해 첫해에는 증원분의 80%만 반영하고 이후 단계적으로 확대하기로 했다.의사 배출은 2033년부터 본격화한다. 정부 추산에 따르면 2033~2037년 5년간 총 3542명, 연평균 708명이 의료 현장에 추가 투입된다. 이는 애초 보정심이 2037년까지 부족할 것으로 본 4724명의 약 75% 수준이다. 필요 인력 10명 중 7명꼴만 충원되는 셈이다.정은경 복지부 장관은 “의대 교육 여건과 양질의 인력 양성을 함께 고려한 결과”라며 “현재 더블링된 24·25학번이 안정적으로 교육받을 수 있도록 75% 수준으로 조정했다”고 설명했다.환자단체는 우려를 나타냈다. 한국환자단체연합회는 “교육 현장의 일시적인 고충을 이유로 필요한 정원을 줄이면 필수·지역의료 공백이 장기화할 수 있다”며 “결국 피해는 환자에게 돌아간다”고 비판했다.증원 인력의 활용 방식도 바뀐다. 2030년 설립 예정인 공공의대를 제외한 지역 신설 의대 정원 일부와 기존 의대 증원 인력은 전원 ‘지역의사’로 선발된다. 피부과·성형외과 등 인기과 쏠림을 막고 지역·필수·공공의료 분야에 투입하기 위한 조치다. 예컨대 한 대학 정원이 20명 늘면 20명 모두 지역의사제로 뽑는다.지역의사제는 서울을 제외한 9개 권역 의과대학에 적용된다. 학생은 중진료권(44개)과 광역권(6개) 단위로 선발되며, 해당 권역 소재 또는 인접 지역 고등학교 졸업자에게 지원 자격이 주어진다. 졸업 후에는 입학 당시 고등학교 소재지를 기준으로 배치돼 10년간 지역 필수·공공의료기관에서 의무 근무해야 한다. 정부는 등록금과 생활비를 지원하고 ‘지역의사 지원센터’를 통해 취업과 경력 관리, 지역 정착을 돕는다.정 장관은 앞서 서울신문 인터뷰에서 “의료 취약 지역과 보건소, 지방의료원, 흉부외과·소아중환자 진료 등 필수 진료과를 중심으로 근무지를 매칭할 계획”이라며 “시도별 지원센터를 통해 학생 수요와 지역 의료 수요를 촘촘히 연결하겠다”고 밝혔다.공공의대(공공의료사관학교)는 4년제 의학전문대학원 형태로 2030년 설립을 목표로 추진된다. 졸업생은 공공의료기관에서 15년간 의무 복무한다. 의대가 없는 지역에 신설되는 의대는 6년제로 같은 해 신입생을 선발할 계획이며 전남권 국립의대 신설이 논의 중이다.증원 인력이 필요한 지역에 고르게 배분되도록 복지부는 9개 도(道)지역 인구비례(경기도는 의료취약지 시군구 인구)로 배분한다는 원칙을 세웠다. 근무지역별 지역의사 필요 규모를 산정하고, 대학 종류별·규모별로 증원 상한을 적용하기로 했다.이에 따라 국립대 의대는 정원 50명 이상의 경우 2024학년도 입학정원 대비 증원율이 30%를 넘지 않도록 했다. 다만 정원 50명 미만의 소규모 국립대 의대는 100%의 상한을 적용해 권역 내 의료인력 양성을 위한 주요 역할을 수행할 수 있도록 했다. 사립대의 경우 50명 이상 대학은 20%, 50명 미만의 소규모 의대는 30%의 상한을 적용한다.증원 규모가 결정됨에 따라 교육부는 배정심의위원회를 꾸려 대학별 증원 및 교육계획을 평가한 뒤 3월에 가배정안을 발표하고 대학의 이의신청 등을 거쳐 4월에 배정 결과를 확정한다.의학교육 인프라도 확충한다. 국립의대 9곳에는 시설 개선비 290억원, 기자재 확충비 94억원이 투입된다. 사립의대 5곳에는 786억원 규모의 교육환경 개선 융자가 지원된다. 국립대병원에는 올해 1284억원을 투자하고 상반기 중 종합육성대책을 마련할 계획이다.관건은 의료계 반발이다. 김택우 대한의사협회 회장은 증원에 반대하며 회의 도중 퇴장했고 증원 규모는 표결로 확정됐다. 김 회장은 이날 입장문을 통해 “정부는 합리적 검토 없이 숫자에만 매몰된 결정을 내렸다”며 “교육 붕괴 책임은 전적으로 정부에 있다”고 강하게 반발했다. 의협은 지난달 31일 전국의사대표자대회에서 정부의 증원 정책을 ‘국가적 재앙’으로 규정하며 총파업 가능성까지 거론한 바 있다.다만 증원 규모가 과거 정부안보다 축소됐고, 인력이 지역·필수 의료에 집중 배치되는 만큼 의료계가 전면 투쟁 명분을 확보하기는 쉽지 않을 것이라는 관측도 나온다.이현정 기자