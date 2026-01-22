천안·아산 60세 이상 22만명 ‘종합검진비 20%’

이미지 확대 21일 천안시청사에서 노인 건강증진 및 글로컬대학30 성과 확산을 위한 업무협약식이 열리고 있다. 시 제공

이미지 확대 21일 아산시청사에서 노인 건강증진 및 글로컬대학30 성과 확산을 위한 업무협약식이 열리고 있다. 순천향대 제공

“60세 이상 천안아산 주민들의 건강을 책임지겠습니다.”순천향대학교(총장 송병국)와 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 충남 천안시·아산시와 60세 이상 종합검진비 20% 감면을 위해 손을 잡았다.순천향대, 순천향대 천안병원은 22일 천안시, 아산시와 이 같은 내용이 담긴 ‘노인 건강증진 및 글로컬대학30 성과 확산을 위한 업무협약’을 체결했다.이번 협약은 ‘글로컬대학30’ 사업 취지에 따라 대학과 의료기관, 지자체가 협력해 지역사회 현안을 해결하고, 대학이 보유한 교육·연구·의료 역량을 시민 삶의 질 향상으로 확산하기 위해 마련됐다.협약의 주요 내용은 고령 인구 사회의 질병 예방과 예방 중심의 건강 관리 체계 강화, 행정적 협조와 홍보 등을 담고 있다.협약에 따라 순천향대 부속 천안병원은 천안시와 아산시에 거주하는 만 60세 이상 시민을 대상으로 종합건강검진 비용을 20% 감면하는 의료복지 혜택을 제공한다.천안시와 아산시에 등록된 60세 이상 시민은 각각 14만 8300여명과 7만2000여명이다.송병국 순천향대학교 총장은 “지역과 함께 성장하는 글로컬 혁신 모델을 지속적으로 만들어가겠다”고 강조했다.이문수 순천향대학교 부속 천안병원장은 “지역사회 신뢰에 부응하는 공공의료·예방의료 역할을 더욱 강화하겠다”고 말했다.오세현 아산시장은 “아산시가 살기 좋은 도시, 건강한 도시로 성장하는 든든한 기반이 되기를 기대한다”고 말했다.김석필 시장 권한대행은 “어르신들이 건강한 노후를 보낼 수 있도록 고품격 의료 환경 조성과 촘촘한 복지망 구축에 힘을 쏟을 것”이라고 했다.천안 이종익 기자