내년부터 56세·66세 국가건강검진 항목 ‘폐기능 검사’ 추가

COPD는 주로 흡연자에게 발생하는 대표적인 만성 호흡기 질환으로, 국내 유병률이 12%에 이르지만 질병 인지도는 2.3%에 불과하다. 호흡곤란·기침·가래가 주요 증상이며, 중증이 되면 평지를 조금만 걸어도 숨이 찬다. 병이 서서히 진행돼 폐 기능이 크게 떨어질 때까지 증상을 자각하기 어려운 경우가 많다. 의료계에 따르면 폐 기능이 30~40% 수준으로 떨어진 뒤에야 검사받으러 오는 환자가 대부분이다. 질병관리청의 ‘2024 만성질환 현황과 이슈’에 따르면 50대 COPD 유병률은 8.7%, 60대 19.1%, 70세 이상은 27.3%다. 2023년에는 18만 9857명이 이 병으로 진료받았다. 복지부는 폐 기능 검사를 통해 COPD를 조기에 발견하고, 금연 서비스와 건강관리 프로그램을 연계해 중증으로 악화하는 것을 막을 수 있을 것으로 기대했다.
건강검진 사후관리도 강화된다. 그동안 당뇨병이 의심될 경우 진찰료와 공복혈당 검사까지만 본인부담금을 면제했지만, 내년부터는 당화혈색소(HbA1c) 검사도 무료로 받을 수 있다. 이상지질혈증 확진 검사도 본인부담금 없이 받을 수 있다.
이현정 기자
2025-09-19 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지