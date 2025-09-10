단국대병원-생기원 ‘의료기기·헬스케어 공동연구’ 맞손

이미지 확대 단국대병원과 한국생산기술연구원 관계자들이 의료기기 및 헬스케어 분야 공동연구 활성화를 위한 협약 후 기념 촬영을 하고 있다. 단국대병원 제공

단국대병원(병원장 김재일)은 한국생산기술연구원 지속가능기술연구소(연구소장 이창엽)와 의료기기 및 헬스케어 분야 공동연구 활성화에 나선다고 10일 밝혔다.한국생산기술연구원 지속가능기술연구소는 지속 가능한 에너지·자원 생산·활용 및 지능형 센서·제어 기술을 바탕으로 미세먼지·유해 물질 저감과 스마트 부품·장비 제조 등 개발과 실용화를 연구하는 전문기관이다.양 기관은 의료기기 및 헬스케어 제조기업과 혁신 얼라이언스를 구축하고, 현장 수요를 반영한 협력모델 개발 등 산업과 의료현장을 연결하는 실질적 공동연구 체계를 만들어갈 계획이다.대학·기업·연구기관이 함께 참여하는 중견기업 혁신연구실을 구축·운영하고, 이를 기반으로 실무형 전문가 인력풀을 조성해 산학연 협력 프로그램도 공동 운영할 예정이다.일부 진료과에서는 공동연구를 진행 중이다. 재활의학과 현정근 교수는 한국생산기술연구원 최현석 수석연구원과 협력해, 음악 연주자 등 예술인 근골격계 통증을 생체역학적 데이터 기반으로 분석하는 융합연구를 수행 중이다.김재일 단국대병원장은 “대학병원 중요 역할은 진료지만, 교육과 연구가 병원의 경쟁력을 좌우하는 시대가 됐다”며 “교수들의 기초연구 역량과 임상 아이디어를 바탕으로 한국생산기술연구원과 협력을 강화해 국민 건강 증진과 지역 의료·바이오 발전에 기여하겠다”고 강조했다.이창엽 지속가능기술연구소장은 “공공의료에 앞장서는 단국대병원과 협업으로 국민이 체감하는 연구결과를 도출하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자