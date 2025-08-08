사직 전공의, 근무하던 병원 복귀… 1년 6개월 의정갈등 마침표

기존 병원 동일 과목·연차 보전

‘초과 정원’ 발생하더라도 인정

군 미필자엔 ‘수련 후 입대’ 허용



복지부 “불편 겪은 국민께 죄송”

‘의사들 특혜’ 지적엔 즉답 피해

이미지 확대

2025-08-08 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정부가 사직 전공의(인턴·레지던트)들이 수련을 중단하기 전 근무하던 병원으로 돌아올 수 있도록 자리를 보전해주고, 군 미필 전공의는 수련을 마친 뒤 입대할 수 있도록 최대한 조치하기로 했다.의대생에 이어 전공의 복귀 길이 열리면서 1년 6개월간 이어진 의정갈등이 사실상 마침표를 찍게 됐다. 장기간 국민 불편을 초래한 의료공백은 해소되겠지만 ‘의사 불패’가 되풀이되면서 특혜 논란은 피할 수 없게 됐다. 보건복지부는 7일 서울 중구 달개비에서 대한전공의협의회(대전협) 등과 함께 제3차 수련협의체를 열고 이런 복귀 방안을 결정했다. 회의에는 김국일 복지부 보건의료정책관, 한성존 대전협 비상대책위원장, 이진우 대학의학회장 등이 참석했다.정부는 오는 11일 시작되는 하반기 전공의 모집에서 사직 전공의들이 기존 수련병원의 동일 과목·연차로 돌아올 수 있도록 자리를 보전해주기로 했다. 사직 전공의가 복귀하려는 자리에 이미 다른 전공의가 들어와 일하고 있더라도 초과 정원을 인정해 복귀를 허용한다는 것이다.또 입영 통지서를 받고 대기 중인 전공의들이 하반기에 복귀할 경우 국방부 등과 협의해 입영 시기를 수련 후로 미뤄줄 계획이다. 불가피하게 수련 도중 입대하더라도 사후 정원을 조정해 제대 후 수련 자리를 보장해주기로 했다. 의무사관후보생 신분인 전공의는 사직과 동시에 입영 대상이 되기 때문에 전공의 측에서는 수련 연속성 보장을 요구해왔는데, 정부가 수용한 것이다. 다만 현재 입영 중인 전공의들의 제대 후 수련 자리를 보장하는 문제와 전문의 시험 추가 실시 등은 추후 논의하기로 했다. 정부는 앞으로 격주로 수련협의체를 열고 수련 환경 개선 등도 논의할 계획이다.이번 결정으로 의료공백은 빠르게 메워질 전망이다. 하지만 ‘의사들은 집단행동을 해도 불이익이 없다’는 인식으로 언제든 집단행동이 재발할 수 있다는 우려가 나온다. 안기종 한국환자단체연합회 대표는 “의대 정원을 늘리겠다는 정부 계획은 중단됐으니 전공의들은 가장 큰 목적을 이룬 것”이라며 “(집단행동은) 2020년에도 있었는데 앞으로 또 발생할 수 있다”고 말했다.정부도 비판 여론을 의식한 모습이다. 정은경 복지부 장관은 이날 서울 강남에서 열린 환자·소비자단체 간담회에 참석해 “의정갈등이 1년 반 동안 지속되면서 많은 불편을 겪으신 국민과 환자 여러분께 죄송하다”고 말했다. 다만 사직 전공의 복귀가 ‘특혜’라는 지적에 대해선 즉답을 피했다.세종 한지은 기자