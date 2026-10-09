[포토] 코스모스 만개한 한강공원

1 / 8 이미지 확대 일교차가 커지며 초가을 날씨를 보인 9일 경기 구리시 구리한강시민공원에 코스모스가 피어 있다. 2026.10.9 연합뉴스

이미지 확대 일교차가 커지며 초가을 날씨를 보인 9일 경기 구리시 구리한강시민공원에 코스모스가 피어 있다. 2026.10.9 연합뉴스

이미지 확대 일교차가 커지며 초가을 날씨를 보인 9일 경기 구리시 구리한강시민공원에 핀 코스모스에 벌이 앉아 있다. 2026.10.9 연합뉴스

이미지 확대 일교차가 커지며 초가을 날씨를 보인 9일 경기 구리시 구리한강시민공원에 코스모스가 피어 있다. 2026.10.9 연합뉴스

이미지 확대 일교차가 커지며 초가을 날씨를 보인 9일 경기 구리시 구리한강시민공원에 핀 코스모스에 벌이 앉아 있다. 2026.10.9 연합뉴스

이미지 확대 일교차가 커지며 초가을 날씨를 보인 9일 경기 구리시 구리한강시민공원에 코스모스가 피어 있다. 2026.10.9 연합뉴스

이미지 확대 일교차가 커지며 초가을 날씨를 보인 9일 경기 구리시 구리한강시민공원에 코스모스가 피어 있다. 2026.10.9 연합뉴스

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일교차가 커지며 완연한 초가을 날씨를 보인 9일, 경기 구리시 구리한강시민공원에 분홍빛 코스모스가 만개해 있다. 화사하게 피어난 코스모스 꽃물결이 강바람에 흩날리며 시민들에게 성큼 다가온 가을 정취를 전하고 있다.온라인뉴스부