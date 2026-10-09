사회 환경 [포토] 코스모스 만개한 한강공원 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/enviroment/2026/10/09/20261009500099 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-09 13:42 입력 2026-10-09 13:42 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 8 이미지 확대 일교차가 커지며 초가을 날씨를 보인 9일 경기 구리시 구리한강시민공원에 코스모스가 피어 있다. 2026.10.9 연합뉴스 이미지 확대 일교차가 커지며 초가을 날씨를 보인 9일 경기 구리시 구리한강시민공원에 코스모스가 피어 있다. 2026.10.9 연합뉴스 이미지 확대 일교차가 커지며 초가을 날씨를 보인 9일 경기 구리시 구리한강시민공원에 핀 코스모스에 벌이 앉아 있다. 2026.10.9 연합뉴스 이미지 확대 일교차가 커지며 초가을 날씨를 보인 9일 경기 구리시 구리한강시민공원에 코스모스가 피어 있다. 2026.10.9 연합뉴스 이미지 확대 일교차가 커지며 초가을 날씨를 보인 9일 경기 구리시 구리한강시민공원에 핀 코스모스에 벌이 앉아 있다. 2026.10.9 연합뉴스 이미지 확대 일교차가 커지며 초가을 날씨를 보인 9일 경기 구리시 구리한강시민공원에 코스모스가 피어 있다. 2026.10.9 연합뉴스 이미지 확대 일교차가 커지며 초가을 날씨를 보인 9일 경기 구리시 구리한강시민공원에 코스모스가 피어 있다. 2026.10.9 연합뉴스 이미지 확대 일교차가 커지며 초가을 날씨를 보인 9일 경기 구리시 구리한강시민공원에 코스모스가 피어 있다. 2026.10.9 연합뉴스 일교차가 커지며 완연한 초가을 날씨를 보인 9일, 경기 구리시 구리한강시민공원에 분홍빛 코스모스가 만개해 있다. 화사하게 피어난 코스모스 꽃물결이 강바람에 흩날리며 시민들에게 성큼 다가온 가을 정취를 전하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 구리한강시민공원에 만개한 꽃의 종류는? 코스모스 벚꽃