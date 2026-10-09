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[포토] 코스모스 만개한 한강공원

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수정 2026-10-09 13:42
입력 2026-10-09 13:42
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일교차가 커지며 완연한 초가을 날씨를 보인 9일, 경기 구리시 구리한강시민공원에 분홍빛 코스모스가 만개해 있다. 화사하게 피어난 코스모스 꽃물결이 강바람에 흩날리며 시민들에게 성큼 다가온 가을 정취를 전하고 있다.

온라인뉴스부
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