사회 환경 [포토] 단풍 물든 ‘향로봉의 아침’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/enviroment/2026/10/09/20261009500021 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-09 09:21 입력 2026-10-09 09:21 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 8 이미지 확대 9일 오전 강원 인제군 서화면 향로봉(해발 1296m) 일대 능선이 울긋불긋한 단풍으로 물들어 있다. 2026.10.9 연합뉴스 이미지 확대 9일 오전 강원 인제군 서화면 향로봉(해발 1296m) 일대 능선이 울긋불긋한 단풍으로 물들어 있다. 2026.10.9 연합뉴스 이미지 확대 9일 오전 강원 인제군 서화면 향로봉(해발 1296m) 일대 능선이 울긋불긋한 단풍으로 물들어 있다. 2026.10.9 연합뉴스 이미지 확대 9일 오전 강원 인제군 서화면 향로봉(해발 1296m) 일대 능선이 울긋불긋한 단풍으로 물들어 있다. 2026.10.9 연합뉴스 이미지 확대 9일 오전 강원 인제군 서화면 향로봉(해발 1296m) 일대 능선이 울긋불긋한 단풍으로 물들어 있다. 2026.10.9 연합뉴스 이미지 확대 9일 오전 강원 인제군 서화면 향로봉(해발 1296m) 일대 능선이 울긋불긋한 단풍으로 물들어 있다. 2026.10.9 연합뉴스 이미지 확대 9일 오전 강원 인제군 서화면 향로봉(해발 1296m) 일대 능선이 울긋불긋한 단풍으로 물들어 있다. 2026.10.9 연합뉴스 이미지 확대 9일 오전 강원 인제군 서화면 향로봉(해발 1296m) 일대 능선이 울긋불긋한 단풍으로 물들어 있다. 2026.10.9 연합뉴스 9일 오전 강원 인제군 서화면 향로봉(해발 1296m) 능선에 울긋불긋한 가을 단풍이 고운 빛깔로 물들어가고 있다.아침 햇살을 받아 더욱 선명하게 빛나는 단풍이 향로봉 일대를 화려하게 수놓으며 가을이 깊어갔음을 실감케 한다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 묘사하는 향로봉의 현재 계절적 특징은? 가을 단풍 겨울 설경