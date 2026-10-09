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[포토] 단풍 물든 ‘향로봉의 아침’

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수정 2026-10-09 09:21
입력 2026-10-09 09:21
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9일 오전 강원 인제군 서화면 향로봉(해발 1296m) 능선에 울긋불긋한 가을 단풍이 고운 빛깔로 물들어가고 있다.

아침 햇살을 받아 더욱 선명하게 빛나는 단풍이 향로봉 일대를 화려하게 수놓으며 가을이 깊어갔음을 실감케 한다.

온라인뉴스부
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