[포토] 단풍 물든 ‘향로봉의 아침’

1 / 8 이미지 확대 9일 오전 강원 인제군 서화면 향로봉(해발 1296m) 일대 능선이 울긋불긋한 단풍으로 물들어 있다. 2026.10.9 연합뉴스

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9일 오전 강원 인제군 서화면 향로봉(해발 1296m) 능선에 울긋불긋한 가을 단풍이 고운 빛깔로 물들어가고 있다.아침 햇살을 받아 더욱 선명하게 빛나는 단풍이 향로봉 일대를 화려하게 수놓으며 가을이 깊어갔음을 실감케 한다.온라인뉴스부