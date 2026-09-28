제주의 바람 수익, 마을 전기료 절감으로 돌아온다

마을회관·경로당 등 40곳

기금 투입 태양광 발전시설

하루 3시간 사용때 월 4만원 절감

이미지 확대 제주도는 올해 풍력자원공유화기금 10억원을 투입해 마을회관과 경로당 등 마을공동이용시설 40곳에 태양광 발전시설을 설치한다. 사진은 한림해상풍력발전 전경. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 풍력자원공유화기금 10억원 투입, 40곳 태양광 설치

마을회관·경로당 전기요금 월 2만~4만원 절감 전망

풍력 개발이익을 지역사회에 환원하는 사업 확대

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제주의 바람 수익이 마을 전기료 절감으로 돌아온다. 제주의 바람으로 벌어들인 수익이 마을회관과 경로당의 전기요금을 낮추는 데 쓰이는 셈이다.제주도는 올해 풍력자원공유화기금 10억원을 투입해 마을회관과 경로당 등 마을공동이용시설 40곳에 태양광 발전시설을 설치한다고 28일 밝혔다. 지난해까지 연간 15곳 안팎에 지원하던 것과 비교하면 지원 규모가 세 배 가까이 늘었다.태양광 발전시설이 설치되면 마을공동이용시설의 전기요금 부담도 줄어들 전망이다. 일반용(갑) 저압 8㎾를 계약한 시설에 5㎾ 규모의 태양광 설비를 설치할 경우 에어컨을 사용하지 않을 때는 월 2만 5240원, 하루 3시간 이상 사용할 때는 월 4만 1640원가량 전기요금을 절감할 수 있는 것으로 분석됐다.도는 지난 4월까지 행정시를 통해 사업 대상 시설 수요조사를 벌인 뒤 8월까지 현장조사를 진행했다. 시설 여건과 태양광 설치 가능 여부 등을 확인한 뒤 지난달부터 순차적으로 공사에 들어갔다. 연말까지 40곳의 태양광 설치를 마칠 예정이다.이 사업은 제주가 보유한 풍력자원의 개발이익을 지역사회에 돌려주는 풍력자원공유화기금을 활용한다. 수익성이 낮은 마을공동이용시설에 태양광 발전시설을 설치해 에너지 비용 부담을 줄이는 방식이다.도는 2017년부터 이 사업을 이어오고 있다. 지금까지 47억원을 투입해 마을공동이용시설 393곳에 모두 2050㎾ 규모의 태양광 발전설비를 설치했다.조선희 도 기후에너지국장은 “제주의 바람에서 나온 수익을 마을의 전기요금 부담을 더는 데 되돌려주는 사업”이라며 “재생에너지 개발이익이 도민의 삶에 실질적으로 닿도록 공유를 확대해 가겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자