폭염·가뭄에 경남 농경지 1534㏊ 피해…50억원 지원

단감 피해 커…5638농가 대상 재해복구비 지급

도, 추석 전 35억원 우선 교부해 경영 부담 완화

이미지 확대 정부가 가뭄에 시달리는 영남지역에 국가소방동원령을 내린 지난 8월 12일 경남 밀양시 교동 밀양종합운동장 주차장에 경기 등 다른 지역 소방차가 집결해 있다. 연합뉴스

이미지 확대 폭염과 가뭄이 이어진 지난 8월 5일 오후 산림청이 농업용수가 부족한 경남 밀양시 무안면에서 급수 작업을 하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 폭염·가뭄 피해 농가 5638곳 지원 결정

재해복구비 50억원 편성, 35억원 우선 교부

단감 중심 과수 피해, 1534.6㏊ 확정

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경남도가 지난여름 기록적인 폭염과 가뭄으로 피해를 본 도내 5638농가에 재해복구비 50억원을 지원한다. 이 가운데 35억원은 추석 명절 전 시군에 우선 교부해 피해 농가의 경영 안정을 돕는다.도는 농림축산식품부의 농업재해 복구비 지원계획이 확정됨에 따라 창원·진주 등 도내 15개 시군, 5638농가, 1534.6㏊를 최종 피해 규모로 확정했다고 22일 밝혔다.지난 7~8월 장기간 이어진 폭염과 가뭄으로 단감 등 과수에서 일소와 열과, 식물체 위조·고사, 묘목 고사 등의 피해가 발생했다.품목별 피해 면적은 단감이 1202㏊로 전체의 약 78%를 차지해 가장 컸다. 벼 138㏊, 배 32㏊, 사과 24㏊, 콩 20㏊, 들깨 15㏊, 키위 10㏊, 복숭아 10㏊, 포도 6㏊ 등이 뒤를 이었다.올해는 최고기온과 폭염특보, 강수량, 저수율 등 주요 기상·수자원 지표에서 이상기후가 이어졌다. 특히 농업용 저수율 관측 이래 처음으로 도내 18개 시군 전체가 농업가뭄 단계에 들어서기도 했다.도는 피해 발생 이후 농작물 피해조사와 농업용수 공급 등 현장 대응에 나섰다.지난 8월 12일 도와 시군, 관계기관 대책회의를 열고 매일 5개 반 10명의 현장점검반을 운영해 농작물 생육과 피해 상황을 점검했다.가뭄 피해지역의 농업용수 공급을 위해서는 인력 2745명과 급수차·양수펌프·굴삭기 등 장비 5210대를 투입했다. 관정 개발과 저수지 준설 등 가뭄 대응을 위해 특별교부세와 재난관리기금 등 159억 6000만원도 선제적으로 지원했다.도는 지난 8월 21일 농림축산식품부에 폭염·가뭄 피해를 농업재해로 인정해 줄 것을 건의했다. 이후 8월 25일부터 9월 15일까지 피해지역 정밀조사를 벌였고 조사 결과를 토대로 농식품부의 복구비 지원계획이 확정됐다.경남도는 예비비를 신속하게 확보해 시군을 통해 피해 농가에 재해복구비를 지급하고, 농가의 경영 부담을 덜어 영농 재개를 지원할 계획이다.홍영석 경남도 스마트농업과장은 “올해 폭염과 가뭄은 농업현장에서 체감할 정도로 매우 심각했고, 특히 단감 등 과수 농가의 피해가 컸다”며 “재해복구비가 피해 농가에 신속하게 지원될 수 있도록 행정절차를 차질 없이 추진하고 피해 농업인의 조속한 영농 재개와 경영 안정을 위해 필요한 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자