곶자왈이냐 남방큰돌고래냐… 제주에 고향사랑기부하면 풋귤화장품 추첨해 받아요”

세줄 요약 고향사랑기부제 전용 누리집 개설

남방큰돌고래·곶자왈 지정기부 신설

10만원 이상 기부자 풋귤 화장품 추첨

이미지 확대 제주도는 오는 24일부터 31일까지 고향사랑기부 사업에 10만원 이상 기부한 사람을 대상으로 경품 이벤트를 진행한다. 제주도 제공

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제주도가 고향사랑기부제 전용 누리집을 개설하고 남방큰돌고래와 곶자왈 등 제주 생태계 보호를 위한 지정기부금 사업을 새롭게 선보인다.제주도는 오는 24일부터 31일까지 고향사랑 신규 지정기부 사업에 10만원 이상 기부한 사람을 대상으로 경품 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다. 별도 신청 없이 자동으로 응모된다.지정기부 사업은 ▲남방큰돌고래 보호 ▲제주시 곶자왈 보호 ▲서귀포시 곶자왈 보호 ▲노꼬메오름 곤충서식처 설치 등 4개다. 기부자는 이 가운데 하나를 선택해 참여할 수 있다.제주도는 응모 조건을 충족한 기부자 가운데 무작위 추첨을 통해 50명을 선정해 지역 우수 답례품인 ‘풋귤 화장품 3종 세트’를 제공한다. 당첨자는 다음달 7일 개별 문자로 안내하며, 고향사랑e음과 제주 고향사랑기부제 전용 누리집에서도 확인할 수 있다. 경품은 당첨자 발표 후 7일 이내 기부 당시 등록한 주민등록 주소지로 발송된다.10만원 이상 기부하면 세액공제와 답례품 혜택에 더해 ‘탐나는 제주패스’도 자동 발급된다. 패스를 이용하면 1년간 제주 주요 공영·민영 관광지를 무료 또는 할인된 가격으로 이용할 수 있으며, 한라산 탐방 예약 때 별도 정원을 활용할 수 있다.도는 이번 전용 누리집 개설과 지정기부 사업을 통해 기부 참여를 확대하고, 지역 특산품인 풋귤 화장품을 알리는 등 지역경제 활성화에도 힘을 보탠다는 계획이다.양기철 도 기획조정실장은 “제주의 청정한 자연을 지키는 지정기부 사업에 전국의 관심과 참여를 부탁드린다”며 “기부금은 남방큰돌고래와 곶자왈 등 제주의 소중한 생태계를 보전하는 데 투명하게 쓰겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자