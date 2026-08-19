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당진시, 해상풍력 설치 지원항만 개발 본격화

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-08-19 08:53
입력 2026-08-19 08:53
세줄 요약
  • 당진시-LX인터내셔널, 해상풍력 항만 협약 체결
  • 고대지구 19만4000㎡, 설치지원항만 후보지 선정
  • 민간 개발 3000억 원 규모, 지역경제 기대
LX인터내셔널과 업무협약-
“친환경 에너지·해양 신산업 본격화”
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해상풍력 설치지원항만 업무협약식이 열리고 있다. 당진시 제공
해상풍력 설치지원항만 업무협약식이 열리고 있다. 당진시 제공


충남 당진시는 ㈜LX인터내셔널과 ‘당진항 해상풍력 설치지원항만’ 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

해상풍력 설치지원항만 후보지는 당진시 아산국가산업단지 고대지구 일원 19만 4000㎡(약 5만 9,000평) 크기다. 선박 계류시설과 해상풍력 기자재 처리 구역, 운영동 등 배후 부지로 활용된다.

사업은 민간 개발 방식으로 추진되며, 개발 완료까지 소요되는 사업비는 3000억 원 규모로 추산된다.

지원항만이 조성되면 연간 500㎞㎿ 이상의 해상풍력 발전 단지 설치를 안정적으로 지원할 수 있는 전용 인프라를 확보한다.

시는 지원항만이 원활히 조성될 수 있도록 행정적 지원에 나설 계획이다. 민간기업은 지역 인력 우선 채용과 지역 건설산업 참여 등 지역 경제 활성화를 위해 노력하기로 했다.



김기재 시장은 “해상풍력 설치지원항 구축은 친환경 에너지 전환과 당진항의 미래 경쟁력 확보를 위한 중요한 전환점이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

당진 이종익 기자
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