충남도-카이스트, ‘탑티어 국제공동연구’ 선정

세줄 요약 탑티어 국제공동연구 사업 최종 선정

Caltech·UNIST·POSTECH 협력단 구성

화학 부산물 업사이클링 기술 개발

이미지 확대 충남도청사. 서울신문DB

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충남도와 카이스트(KAIST)가 세계 최고 수준의 연구기관들과 손잡고 충남을 세계적 그린바이오 연구·산업 거점으로 육성한다.18일 도에 따르면 과학기술정보통신부 주관 ‘탑티어(Top-tier) 국제공동연구’ 사업에 최종 선정됐다.이 사업은 국내 연구 기관과 해외 선도 연구 기관 간 전략적 협력을 통해 공동연구, 인력교류, 정보교환, 협력 거점 구축 등을 지원하는 사업이다.국제공동연구 협력단에는 카이스트를 비롯해 울산과학기술원(UNIST), 포항공과대학교(POSTECH), 미국 캘리포니아 공대(Caltech)가 참여한다.주요 과제는 화학산업 부산물의 고부가가치 소재 전환 재활용(업사이클링) 핵심기술 개발 및 확보다. 연간 23억원씩 최대 10년간 연구개발비를 지원받는다.참여 기관들은 공동 연구개발(R＆D) 과제 발굴, 연구진 교류 등으로 세계적 수준의 연구성과를 창출할 계획이다.도는 이번 사업을 ‘카이스트 그린바이오 연구소’와 연계해 지역 그린바이오 연구·산업 생태계를 고도화하는 계기로 삼을 예정이다.카이스트 그린바이오 연구소는 첨단 연구개발 역량과 농생명·바이오 산업 기반 시설을 결합해 연구개발부터 사업화까지 지원하는 그린바이오 산업의 핵심 거점이다. 2027년부터 내포농생명집적지구 내에 운영 예정이다.도는 확보한 원천기술과 연구 성과를 기술이전과 공동 연구개발, 사업화로 이어지는 선순환 혁신 생태계를 구축할 계획이다.도 관계자는 “이번 협력단 구성은 도의 그린바이오 연구 역량을 한 단계 끌어올릴 결정적 기회”라며 “세계적인 연구 성과가 지역 기업과 산업 발전으로 연결되도록 지원하겠다”고 말했다.홍성 이종익 기자