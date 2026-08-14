진짜 아름다움은 환경을 지키는 것… 미스어스코리아의 ‘제주와 약속’

본선 진출자 6명 전기차 이용 비양도 플로깅

지속 가능한 제주의 책임있는 여행문화 확산

이미지 확대 세계 환경미인대회 미스어스코리아 본선 진출자 6명. 제주관광공사 제공

이미지 확대 미스어스코리아 본선 진출자 6명이 비양도에서 플로깅을 하고 있다. 제주관광공사 제공

세줄 요약 제주서 미스어스코리아 본선 진출자 환경 실천 참여

전기차 이동·비양도 플로깅으로 책임 여행 체험

제주관광공사, 지속 가능한 관광 확산 기대

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‘미스어스’ 세계 환경 미인대회를 아시나요.세계 환경 미인대회 ‘미스어스(Miss Earth)’ 한국 대표를 뽑는 미스어스코리아 본선 진출자들이 제주에서 환경 보호와 책임 있는 여행문화 확산을 위한 실천에 나섰다.제주도와 제주관광공사는 지난 13일 미스어스코리아 본선 진출자 6명과 함께 도내 일원에서 ‘지속 가능한 하루 in 제주’ 프로그램을 진행했다고 14일 밝혔다.이번 프로그램은 환경 보호를 핵심 가치로 삼는 미스어스코리아와 제주관광공사의 ‘제주와의 약속’ 캠페인을 연계해 참가자들이 제주 자연을 보전하고 지역과 공존하는 여행을 직접 체험하도록 마련됐다.참가자들은 제주로 출발하기 전 김포공항에서 제주 디지털 관광증 ‘나우다’에 가입하고, 자연과 문화를 존중하고 지역주민을 배려하는 책임 있는 여행자가 되겠다는 ‘제주와의 약속’에 동참했다.제주에 도착한 뒤에는 친환경 전기차를 이용해 비양도로 이동, 해안을 걸으며 쓰레기를 줍는 플로깅을 진행했다. 이어 무동력 친환경 관광지인 9.81파크를 방문하고, 지역 식당에서 제주 향토음식을 맛보며 일정을 마무리했다.미스어스코리아 관계자는 “미스어스는 환경 문제에 대한 이해와 실천 의지를 중요한 가치로 평가한다”며 “제주와의 약속이 대회를 통해 이야기하는 지속 가능한 아름다움과 같은 맥락에 있다고 생각해 프로그램에 참여했다”고 말했다.제주관광공사 관계자는 “미스어스코리아와의 협업은 제주와의 약속을 더 많은 사람에게 알리는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 분야의 파트너와 함께 지속 가능한 여행문화를 확산시키겠다”고 밝혔다.제주 강동삼 기자