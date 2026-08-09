냉수대 소멸에 경남 양식장 ‘긴장’…고수온 피해 확산 우려

주변보다 수온 낮은 찬물 덩어리 소멸

수온 오르고 적조 겹칠 수 있다는 우려

산소공급·먹이조절 등 어장관리 지도

이상 징후 조기 발견·신속 대응 총력

이미지 확대 수온·산소포화도 등 측정 모습. 2026.8.9. 경남도 제공

세줄 요약 냉수대 소멸로 경남 양식장 고수온 우려 확산

특보 기간 장기화, 지난해 역대 최대 피해 발생

산소 공급기 점검·사료 조절 등 현장 대응 강화

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경남 남해 연안에 형성됐던 냉수대가 소멸하기 시작하면서 고수온 피해 우려가 커지고 있다.경남도 수산안전기술원은 지속되는 폭염과 연안 수온 상승에 대응해 도내 양식어장의 고수온 피해를 줄이고자 현장 대응을 강화하고 있다고 9일 밝혔다.경남은 전국 해상가두리 양식 면적 85만㎡ 가운데 42%인 42만㎡가 집중돼 있다.다만 고수온(경보 기준 수온 28도 이상 3일 이상 지속) 특보 발령 기간이 매년 길어지면서 양식어가의 근심도 커지고 있다. 해양수산부 설명 등을 보면 고수온 특보 발령 기간은 2021년 43일에서 2022년 64일, 2023년 57일, 2024년 71일, 2025년 85일로 증가했다.2024년에는 71일간 이어진 고수온으로 양식어류가 줄폐사해 경남에서만 664억원의 역대 최대 피해가 발생했다. 지난해에도 고수온으로 383만 8000마리가 폐사한 데 이어 적조까지 겹치면서 309만 마리가 추가 폐사했다.올여름 들어서는 지난달 30일 고수온 특보가 확대된 이후 이달 6일부터는 연안에 형성됐던 냉수대(주변 해역보다 수온이 5도 이상 낮은 찬물 덩어리)가 소멸하기 시작하면서 연안 수온이 다시 빠르게 오를 가능성이 커졌다.여기에 올해 장마마저 비가 적은 ‘마른장마’로 지나가면서 적조 현상까지 동시에 덮칠 수 있다는 경고가 나온다.실제 이달 4일에는 하동군 금남면 한 양식어가에서 가숭어 800여 마리가 집단 폐사했다는 신고가 접수되기도 했다.피해를 줄이고자 수산안전기술원은 양식장 현장에서 산소 공급기 등 대응 장비의 작동 상태를 점검하고 사육밀도와 사료 공급 실태 등을 확인하고 있다.어업인들에게는 수온 변화를 수시로 확인하고 양식생물 상태에 따라 사료 공급량을 조절할 것을 당부했다.또 충분한 산소를 공급하고 사육밀도를 조절하는 한편 출하가 가능한 양식생물은 조기 출하하도록 안내하고 있다.기술원은 앞으로 양식생물의 이상 징후와 어장별 수온 변화를 살피고 피해 우려가 큰 해역을 중심으로 현장 예찰과 기술 지도를 강화할 계획이다.수온 변화나 양식생물 이상이 발생하면 어업인들이 신속하게 대응할 수 있도록 비상 연락 체계도 유지한다.박정희 경남도 수산안전기술원장은 “고수온은 짧은 기간에도 양식생물에 큰 피해를 줄 수 있어 현장에서 이상 징후를 조기에 발견하고 신속하게 대응하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “양식 현장을 지속적으로 살피고 어업인들에게 필요한 관리 요령을 안내하는 등 고수온 피해 최소화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자