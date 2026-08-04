“충남 첫 드론 공원 생겼다”…당진 드론 공원, 국토부 지정

세줄 요약 충남 첫 드론 공원, 당진 공원 국토부 지정 선정

석문산단 1만4301.5㎡, 6억원 투입 조성 완료

비행·교육·체험·경연 가능한 복합 공간 마련

이미지 확대 국토교통부 지정 드론 공원에 최종 선정된 충남 당진 드론 공원. 도 제공

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충남도는 4일 당진시 드론 공원이 국토교통부 지정 드론 공원에 최종 선정됐다고 밝혔다.국토교통부 지정 드론 공원은 국민이 안전한 환경에서 드론을 활용한 취미·여가 활동을 즐길 수 있도록 지정하는 공간이다.당진 드론공원은 충남 제1호 드론 공원이다. 6억원을 투입해 당진 석문국가산업단지 일원 1만 4301.5㎡ 규모로 조성했다.이곳에는 △멀티콥터 이착륙장 △드론스포츠 경기장 △고정익 드론 활주로 △관리동 및 편의시설 등을 갖췄다.드론 비행은 물론 교육·체험·경연 등 다양한 활동이 가능하다.도는 드론 교육·체험 프로그램과 동호인 활동, 전국 경연대회 등을 확대하고 지역별 수요·여건을 반영해 권역별 드론공원 확충에 나설 계획이다.도 관계자는 “드론 문화 저변을 확대하고 미래 인재 양성과 관련 산업 성장으로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.당진 이종익 기자