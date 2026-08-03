서울도 낮 최고 37도…‘사상 최악 폭염’ 수도권 덮친다

태백산맥 넘는 동풍, 한반도 서부로

서울 당분간 낮 최고 37도…비 소식 없어

이미지 확대 ‘광화문서 즐기는 물놀이’ 서울 전역이 폭염경보로 강화된 2일 서울 종로구 광화문광장에 마련된 2026 서울썸머비치 수영장을 찾은 학생들이 물놀이를 즐기고 있다. 2026.8.2 뉴스1

세줄 요약 서울 37도 예보, 수도권 폭염 확산

동풍 전환으로 서쪽 푄 현상 발생

전국 97% 폭염특보, 온열질환 급증

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남 양산의 낮 최고 기온이 42.5도까지 치솟으며 근대적인 기상 관측이 시작된 이래 122년 만의 ‘최악 폭염’이 수도권을 덮친다.3일 기상청에 따르면 이날 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어진다.낮 최고 기온은 32~39도로 예보됐으며, 전남권과 경상권은 최고 기온이 39도 이상으로 치솟는 극한의 더위가 예상된다.폭염은 남부 지역을 넘어 수도권과 강원 영서 지역에서도 기승을 부릴 전망이다. 서울은 이날부터 당분간 낮 최고 기온이 37도로 관측됐다. 인천은 34도, 수원은 36도, 춘천도 35도까지 오른다.그밖에 청주와 대전, 세종은 37도, 전주는 36도까지 치솟는 등, 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어질 것으로 관측됐다.이는 한반도에 폭염을 몰고 온 바람의 방향이 바뀌는 탓이다.지금까지는 북태평양고기압의 가장자리를 타고 습한 북서풍이 불어와 산맥을 넘으며 고온 건조해지는 ‘푄 현상’이 발생해 분지 지형인 경남 양산을 비롯한 영남 지역을 들끓게 했다.오늘부터는 동풍이 태백산맥을 넘어 서쪽으로 내려오면서 같은 현상을 일으켜 서울과 경기, 강원 영서 등 한반도 서쪽에 폭염이 덮친다는 설명이다.전날 오후 4시 기준 전국 235개 육상 기상특보 구역 가운데 97%인 228곳에 폭염특보가 내려진 상태다.폭염주의보는 전남 5곳, 대구 2곳, 경북 2곳, 경남 15곳 등 24개 구역에 내려졌고, 폭염경보는 154개 구역, 폭염주의보는 50개 구역에서 발효 중이다.온열질환자도 속출하고 있다. 행정안전부 중앙재난안전대책본부에 따르면 전날 하루에만 온열질환자 96명이 발생했다.올해 응급실 온열질환 감시체계에 신고된 온열질환자는 지난 5월 15일부터 전날까지 총 1889명으로 늘었으며, 누적 사망자는 14명으로 집계됐다.김소라 기자