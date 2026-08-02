사회 환경 [속보] 경남 양산 ‘42도’…최고기온 기록 또 깼다 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/enviroment/2026/08/02/20260802500036 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-08-02 13:34 입력 2026-08-02 13:24 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 낮 최고 41.4도…폭염 탈출 경남 양산지역 기온이 41.4도까지 오른 31일 오후 양산시 물금읍 양산워터파크 분수대에서 시민이 물놀이하고 있다. 2026.7.31 연합뉴스 [속보] 경남 양산 ‘42도’…최고기온 기록 또 깼다 [속보] 행안부, 폭염 중대본 2단계 격상…범정부 대응 강화[속보] 포항기계 39.7도·경주 39.5도…오후 1시 20분 기준김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 경남 양산이 기록한 최고기온은 몇 도인가? 42도 39도