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[속보] 경남 양산 ‘42도’…최고기온 기록 또 깼다

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김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-08-02 13:34
입력 2026-08-02 13:24
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낮 최고 41.4도…폭염 탈출
낮 최고 41.4도…폭염 탈출 경남 양산지역 기온이 41.4도까지 오른 31일 오후 양산시 물금읍 양산워터파크 분수대에서 시민이 물놀이하고 있다. 2026.7.31 연합뉴스


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김소라 기자
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