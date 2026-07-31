경남 불볕더위 계속…양산 오전 체감온도 36도 넘어

29일 기준 온열질환 누적 142명

폭염중대경보 계속, 열대야 장기화

이미지 확대 연일 폭염이 이어진 지난 30일 부산 해운대구 센텀중앙로의 뜨겁게 달궈진 도로 위로 아지랑이가 피어오르고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 경남 전역 폭염중대경보 발효, 불볕더위 지속

양산 체감온도 36.5도, 밤에도 열대야 이어짐

온열질환 142명·추정 사망 3명, 가축 피해 확산

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31일 경남 곳곳에 폭염중대경보가 내려지고 양산의 최고체감온도가 오전부터 36도를 넘어서는 등 불볕더위가 계속되고 있다.부산지방기상청에 따르면 이날 오전 11시 기준 양산의 최고체감온도는 36.5도를 기록했다. 김해는 35도, 창원은 34도까지 올랐다.현재 양산·김해·창원에는 생명을 위협할 정도의 극심한 더위가 예상될 때 발령되는 폭염중대경보가 발효 중이다. 나머지 시·군에도 폭염경보 또는 폭염주의보가 내려져 있다.밤에도 더위는 식지 않았다.전날 오후 6시부터 이날 오전 6시까지 최저기온은 양산 26.9도, 북창원 26.7도, 김해 26.4도, 창원 25.5도로 나타났다. 양산은 지난 16일부터 15일 연속 밤 최저기온이 25도 아래로 내려가지 않는 열대야가 이어졌다.폭염에 따른 인명 피해도 늘고 있다.경남도에 따르면 지난 29일 도내에서 온열질환자 6명(남성 3명·여성 3명)이 추가 발생해 지난 5월 15일부터 누적 환자는 142명으로 집계됐다.지역별 누적 환자는 거제가 33명으로 가장 많고 창원 20명, 김해 18명, 진주 17명, 양산 13명, 밀양 12명 순이었다.발생 장소는 야외가 105명으로 전체의 74%를 차지했다.작업장이 54명으로 가장 많았고 논밭 17명, 기타 야외 15명, 길가 10명, 공원 등 운동시설 6명, 산 2명, 주거지 주변 1명 순이었다. 실내 발생은 37명으로 작업장 14명, 집 12명, 건물 5명, 비닐하우스 2명 등이었다.누적 추정 사망자는 3명이다. 지난 26일 오전 7시쯤 하동군 청암면 한 주택에서 80대 여성이 의식을 잃은 채 발견됐다. 이 여성은 병원으로 이송돼 치료받았으나 다음 날 오전 2시쯤 숨졌다.앞서 지난 22일에는 고성군에서 밭일을 하던 90대 여성이 쓰러져 숨졌고, 25일에는 사천시 한 논에서 작업하던 90대 남성이 의식을 잃고 쓰러진 뒤 끝내 사망했다.가축 피해도 커지고 있다. 폭염으로 폐사한 가축은 30일 기준 모두 1만 9173마리로 집계됐다. 닭이 1만 5293마리로 대부분을 차지했고 돼지 3846마리, 오리 34마리가 폐사했다.기상청은 당분간 경남 대부분 지역에서 최고체감온도가 35도 안팎까지 오르고 열대야가 이어지는 곳이 많겠다며 야외 활동을 자제하고 충분한 수분을 섭취하는 등 건강관리에 주의해 달라고 당부했다.양산 이창언 기자