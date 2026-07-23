메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

“일상 회복 최우선”…아산시, 호우 피해 복구 총력

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-07-23 10:16
입력 2026-07-23 10:16
세줄 요약
  • 집중호우로 영인·인주·둔포면 침수 피해 발생
  • 아산시·자원봉사단체 긴급 협조 체계 가동
  • 폐기물 수거·토사 제거·환경 정비 총력
이미지 확대
충남 아산시 자원봉사자들이 침수 주택 등에서 토사와 잔해 제거 등 복구작업을 하고 있다. 시 제공
충남 아산시 자원봉사자들이 침수 주택 등에서 토사와 잔해 제거 등 복구작업을 하고 있다. 시 제공


충남 아산시는 22일 영인면·인주면·둔포면 일원에 내린 집중호우로 발생한 침수 피해 대응에 나섰다고 23일 밝혔다.

시에 따르면 이번 집중호우로 주택과 상가 등이 침수되면서 가구, 생활용품, 수목 잔재, 토사 등 다량의 침수 폐기물이 발생했다.

피해 발생 직후 시와 (사)아산시자원봉사센터를 비롯한 관내 주요 자원봉사 단체 등은 긴급 비상 협조 체계에 돌입해 복구작업을 진행 중이다.

이미지 확대
충남 아산시 직원들이 수목 잔재 등 폐기물을 처리하고 있다. 시 제공
충남 아산시 직원들이 수목 잔재 등 폐기물을 처리하고 있다. 시 제공


시는 청소 차량과 현장 작업반을 긴급 투입해 침수 지역을 순회하며 폐가구와 생활 폐기물을 수거하고 있다.

자원봉사자 80여 명은 침수 주택과 주요 도로를 중심으로 폐기물 수거, 토사와 잔해 제거, 환경 정비 등 집중적인 복구 작업 중이다.



시 관계자는 “주민들의 통행 불편을 최소화하고 2차 환경 오염을 예방하기 위해 발생한 침수 폐기물을 우선 수거·처리 중”이라며 “신속한 복구 지원에 행정력을 집중하고 있다”고 말했다.

아산 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
아산시 집중호우 피해 지역은 몇 개 면인가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기