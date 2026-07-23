“일상 회복 최우선”…아산시, 호우 피해 복구 총력

세줄 요약 집중호우로 영인·인주·둔포면 침수 피해 발생

아산시·자원봉사단체 긴급 협조 체계 가동

폐기물 수거·토사 제거·환경 정비 총력

이미지 확대 충남 아산시 자원봉사자들이 침수 주택 등에서 토사와 잔해 제거 등 복구작업을 하고 있다. 시 제공

이미지 확대 충남 아산시 직원들이 수목 잔재 등 폐기물을 처리하고 있다. 시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 아산시는 22일 영인면·인주면·둔포면 일원에 내린 집중호우로 발생한 침수 피해 대응에 나섰다고 23일 밝혔다.시에 따르면 이번 집중호우로 주택과 상가 등이 침수되면서 가구, 생활용품, 수목 잔재, 토사 등 다량의 침수 폐기물이 발생했다.피해 발생 직후 시와 (사)아산시자원봉사센터를 비롯한 관내 주요 자원봉사 단체 등은 긴급 비상 협조 체계에 돌입해 복구작업을 진행 중이다.시는 청소 차량과 현장 작업반을 긴급 투입해 침수 지역을 순회하며 폐가구와 생활 폐기물을 수거하고 있다.자원봉사자 80여 명은 침수 주택과 주요 도로를 중심으로 폐기물 수거, 토사와 잔해 제거, 환경 정비 등 집중적인 복구 작업 중이다.시 관계자는 “주민들의 통행 불편을 최소화하고 2차 환경 오염을 예방하기 위해 발생한 침수 폐기물을 우선 수거·처리 중”이라며 “신속한 복구 지원에 행정력을 집중하고 있다”고 말했다.아산 이종익 기자